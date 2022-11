Facultas Tiszafüredi VSE – Diósgyőri VTK tartalék 1-1 (0-0)

Tiszafüred, 400 néző. V.: Takács.

TVSE: Tajti B. – Tomola, Fehér, Baranyi, Szövetes (Háda), Tóth D., Mácsai, Barzsó, Pintér, Szabó V. (Kertész), Skulka (Barna V.). Vezetőedző: Dorcsák Zoltán.

DVTK tartalék: Sándor – Mrva, Ivánka, Kundrák (Ferencsik), Oláh, Bencsik, Hetyei (Vincze D.), Balázs, Silimon, Vajda, Balázsi (Fekete V.). Vezetedőedző: Vincze Richárd.

G.: Mácsai, ill. Balázs P. Jók: Barzsó, Tóth V., Pintér, ill. Silimon, Oláh.

Dorcsák Zoltán: - Úgy érzem, hogy több volt a mérkőzésben. Nagyon szervezetten védekeztünk, az első félidő végén pedig nagy nyomást helyeztünk az ellenfélre. Sajnos ekkor nem sikerült előnyt szerezni, a fordulás után egy megingásunk volt, amit kihasználtak a diósgyőriek. Annak viszont nagyon örölünk, hogy sikerült egyenlíteni. Nekünk és a DVTK-nak is volt meccslabdája, ennek ellenére van hiányérzem, mert szervezettek voltunk. Sajnos kevés lehetőséget tudtunk kialakítani, ezért igazságos döntetlen született.

Vincze Richárd: - Jól kezdtük a meccset, sokat birtokoltuk a labdat, jól találtuk meg az ellenfél vonalai között a területeket. A kapura azonban sajnos veszélytelenek voltunk. A védekezésünkben a letámadasink nem voltak sikeresek, mert későn reagáltunk a letámadási jelekre, illetve a saját térfeles védekezésnél sokszor megnyúltak szélességben a távolságok. Így főleg a félidő második felében sokszor be tudták oda játszani a labdát. A második játékrészben nehezen reagáltunk az ellenfél letámadására, ám egy szép akció végén mégis megszereztük a vezetést. Ezután nagy nyomást helyezett ránk a Tiszafüred, de kiválóan védekezzünk. A kapott gól előtt mi hagytunk ki egy nagy helyzetet, az ellentámadásból pedig egyenlítettek a hazaiak. Ebben ma ennyi volt, bár ha a 91. percben kapussal szemben jobban tiszteljük a focit, akkor nyerhettünk volna. Gratulálok a Fürednek,nagyon modern, kulturált és tudatos focit játszottak.

BVSC-Zugló – Termálfürdő FC Tiszaújváros 4-1 (3-0)

Budapest, 200 néző. V.: Gáspár.

BVSC-Zugló: Kovács B. – Májer, Nagy J., Tóth K. (Király), Szalánszki, Szilágyi, Horváth R. (Tóth L.), Kelemen (Tóth K.), Bak (Kesselbauer), Benkő-Bíró, Tamási (Fisli). Edző: Urbán Flórián.

Tiszaújváros: Galambvári – Lehóczki, Kundrák (Jacsó), Gelsi, Tóth B., Bussy (Illés), Vitelki B. (Erős), Géringer L. (Gönczi), Lőrincz, Nagy D. (Páll), Valkay. Edző: Vitelki Zoltán.

G.: Kelemen (2), Szilágyi, Valkay (öngól), ill. Gelsi. Jók: Szilágyi, Benkő-Bíró, Kelemen, ill. Tóth B.

Urbán Flórián: – Első félidőben játékban teljesen ellenfelünk fölé nőttünk, rúgtunk is 3 gólt. A második félidő elején a pontrúgásból kapott gól érthetetlen módon megzavarta a csapatot, ellenfelünk feljavult, de tudtunk rúgni még egy gólt és végleg lezártuk a mérkőzést.

Vitelki Zoltán: – Az első félidőben nyújtott teljesítmény elfogadhatatlan. Szakmailag és emberileg is, ezt jelezte is a 3 csere a szünetben. Ha egy olyan csapat ellen, aki vezeti a bajnokságot eleve feltartott kezekkel megyünk ki, akkor az egész nem ér semmit. Az első félidőben ilyenek voltunk. A második félidő már jobb volt, pontrúgásból gólt is szereztünk, stabilabbak és koncentráltabbak voltunk, de sajnos a minőség hiányzott a csapatból. Voltak gólszerzési lehetőségeink, de jelenleg nem vagyunk olyan mentális állapotban, hogy ezeket be is rúgjuk, pedig meccsben maradhattunk volna. Ezen kell változtatnunk, amíg lehet.

Putnok FC – Eger SE 3-2 (3-2)

Putnok, 100 néző. V.: Szabó P.

Putnok: Pápai – Csiba (Juhos), Sághy (Gellén), Dobrovolszki, Nemes, Galacs, Nagy Zs. (Katona), Sramkó, Buda, Csiki, Vajda (Komári). Edző: Szala Ákos.

Eger: Szalay – Dobler (Rébék), Hadnagy (Révész), Burgar, Jónyer, Kovács D., Farkas, Papp K., Juhász (Berki), Kispál, Simon. Edző: Céró Bálint.

G.: Dobrovolszki (11-esből), Vajda, Csiki, ill. Jónyer, Simon (11-esből). Kiállítva: Révész (94.). Jók: az egész csapat, ill. Jónyer, Kispál.

Szala Ákos: – A 20. percben szerkezetet váltottunk, 0-2-nél, ezután olyan minőségi javulást láttam a pályán, ami ma egy teljesen más szint volt. Az első félidő második felében jól és kreatívan futballoztunk, rengeteg futással. A második félidőben is domináltunk tovább, de nagyobbnál nagyobb helyzeteket hagytunk ki. Le kell zárnunk hamarabb az ilyen meccseket. A nézők jól szórakozhattak, jó minőségű játékot láthattak, és szenvedéllyel teli hazai csapatot. Meg kell dicsérnem a csapatot, ez férfimunka volt.

Céró Bálint: – A bajnokság legjobban játszó csapatának otthonában sikerült korán két gólt szereznünk. De csikócsapatunknak rutinos játékosaink hiányában nem sikerült sokáig tartani a vezetést, illetve fegyelmezetlenségből kaptuk a gólokat. Ellenfelünknek gratulálok, de azért flusztrál minket, hogy egy pontot sem tudtunk megszerezni, a már félig megszerzett háromból.