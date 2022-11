Szeged-Csanád GA – Diósgyőri VTK 0-3 (0-2) Szeged, 3271 néző. V.: Takács T. (Szert, Csatári). Szeged-Csanád GA: Takács J. – Könczey, Szilágyi, Temesvári, Tóth B. – Simon Á. (Sipos, 59.), Szatmári (Farkas A., 46.) – Papp Á. (Bíró, 82.), Szakály D. (Dbronoky, 59.), Gajdos (Pintér Á., 59.) – Haruna. Vezetőedző: Aleksandar Stevanovic. Diósgyőri VTK: Danilovic – Csirmaz, Szatmári, Bárdos, Bokros – Holdampf (Jurek, 21.), Cseke, Bényei (Radics, 83.) – Gera (Eppel, 46.), Lukács D. (Papp M., 73.), Koman (Bertus, 46.). Vezetőedző: Kuznyecov Szergej. Sárga lap: Jurek (65.), ill. Gajdos (38.), Simon Á. (48.), Tóth B. (81.). Gólszerző: Lukács D., 11-esből (36.), Jurek (41.), Eppel, 11-esből (50.). Jók: Szilágyi, Temesvári, ill. Lukács D., Bényei, Jurek, Cseke. Aleksandar Stevanovic: – A meccs első félidejének végén nagy hibákat követtünk el, majd a második félidőben is megvoltak ezek a bakik. A fiúk bizonyítani akartak, nagy volt az elvárás, sajnálom őket, hogy ez most így sikerült. Kuznyecov Szergej: – Jó iramú mérkőzést játszottunk, örülünk a sok szempontból is fontos győzelemnek. A Szeged elleni kupamérkőzés emlékei még bennünk éltek, ezért is lényeges, hogy most sok helyzetet kidolgozva szereztük meg a három pontot.