A héten ismét rendeznek hétközi fordulót a honi labdarúgás második vonalában, melynek keretében a KolorCity Kazincbarcikai SC alakulata 17.30-tól a Szeged-Csanád Grosics Akadémia csapatát látja vendégül a KolorCity Arénában. A házigazda KBSC jelenleg a 13. helyen áll a táblázaton, a sárga-kékek 19 pontot gyűjtöttek az eltelt tizenöt kör alatt, míg a látogatók 25 ponttal az 5. helyen tanyáznak. Az észak-borsodiak legutóbbi három mérkőzésüket egyaránt döntetlennel hozták le (a Tiszakécske, az Ajka, és a Pécs ellen), viszont 8 összecsapás óta nem tudtak győzni. A csongrádiak az előző hét végén hazai pályán 3-0-ra kikaptak a másik borsodi gárdától, a feljutásra ácsingózó DVTK-tól, egyébként 4 győzelem, 3 döntetlen, 2 vereség az idegenbeli mérlegük. A Barcika saját stadionjában eddig szintén 15 pontot szerzett, 4-3-1-es eloszlásban.

Mint a Pécs ellen

– Akik kinn voltak a Pécs elleni találkozónkon, és nem tudták, hogy ki akkor a listavezető, nem biztos, hogy a vendégekre tippeltek volna, mert jól játszottunk – mondta Varga Attila, a KBSC vezetőedzője. – A második félidőben szinte nem volt védenivalója a kapusunknak, sok helyzetet dolgoztunk ki, de olyan periódusban vagyunk, hogy rendre kihagyjuk a kihagyhatatlant. Ezen kell változatni. A játék jól működik, taktikailag jók vagyunk, a döntésképesség kissé még hiányos. Már jeleztem párszor, hogy a keretünk nagy részben az NB III-as bajnokcsapatra épül, és ilyen szintű NB II-ben nagy valószínűséggel egy kapott góllal kalkulálni lehet. Azonban nincs megtiltva senkinek, hogy gólt szerezzen, az ellenfél védőzónájában szükségesek jobb döntések, kell találnunk olyan játékost, vagy játékosokat, aki, vagy akik kihasználják az adódó lehetőségeket, egyelőre ez hiányzik.

Ma 17.30-tól a Szeged-Csanád Grosics Akadémia ellen futnak ki a gyepre a ,,Varga-legények", és mégis még mit lehet tenni a siker érdekében? – megkérdeztük a trénertől.

– Elsősorban azt, hogy bízni kell a játékosokban, mentálisan erősnek kell maradni – közölte Varga Attila. – Bátorítom a srácokat, hogy higgyenek magukban, és ami eddig nem ment, az fog menni. Vannak, akik el is fáradtak ebben a nagy menetelésben, tehát minden olyan dologra oda kell figyelni, ami szinten tudja őket tartani, illetve javulni tudnak. Szerdán is egy kemény ellenféllel csapunk össze, de igazából engem az érdekel, amit hónapok óta hangoztatok: meccsről meccsre, hétről hétre fejlődnünk kell, a magunk identitását nem feladva. A játékunkat át kell fordítani olyanná, hogy az eredményt is hozzon, ellenféltől függetlenül. Természetesen felkészültünk a Szeged játékából, de alkalmazkodni nem akarunk, hozzájuk sem. Soha nem kértem olyat, hogy álljunk be védekezni, húzzunk egy védőfalat a 16-oson. Megpróbálunk mindent ugyanúgy, mint a Pécs ellen, dominálni, a középső vagy a támadó zónában tartani a labdát, a játékot. Vannak itt is, ott is hiányzók, megpróbájuk az összeállítást úgy összerakni, hogy a lehető legjobb állapotban lévők és a taktikailag is az adott meccs filozófiájába beleillők kapjanak lehetőséget ahhoz a futballhoz, amit szeretnénk játszani.

A KBSC-nél Szekszárdi és Dvorschák sérült, Ádám F. pedig sárga lapok miatt eltiltott, így ők kihagyják a mostani csatát. A várható kezdő tizenegy: Megyeri I. G. – Szemere, Ur, Lippai, Székely K. – Szabó B., Nagy J. – Csatári, Hleba, Süttő – Laczkó (Takács).