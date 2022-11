Férfi röplabda Magyar Kupa nyolcaddöntő, első mérkőzés

MEAFC-Miskolc – MÁV Előre SC-Foxconn (Miskolc, Egyetemi Körcsarnok, csütörtök, 19.30)

Bagó László, a MEAFC-Miskolc edzője: – Amikor magasabb osztályban szereplő együttes ellen játszik egy csapat, akkor általában extra motivációt kap az alacsonyabb osztályban szereplő, így vagyunk ezzel mi is. További plusz jelent számunkra, hogy az élvonalbeli kazincbarcikai együttesből érkezett Árva Milán személyében új játékossal erősödtünk, ő most fog bemutatkozni nálunk. A párharc esélye ugyan az első osztályban szereplő fehérvári gárda, de úgy gondolom, hogy nem csak méltó ellenfelek lehetünk a mostani mérkőzésen, hanem akár meglepetést is okozhatunk. Remélem – annak ellenére, hogy hétközi meccsről van szó –, ahogy a korábbi meccsünkön, így most is telt ház közeli lesz az érdeklődés a szurkolók részéről.