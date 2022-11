A DVTK-Hun-Therm női kosárlabdacsapat számára véget ér a szombaton kezdődött soproni kirándulás, a piros-fehérek a Sopron Basket elleni, szerdán 18 órakor kezdő Euroliga találkozót követően intenek búcsút a Hűség városának. Mint arról beszámoltunk: a diósgyőriek azért keltek szombaton útra, mert vasárnap kora délután kellett pályára lépniük a Sopron Basket vendégeként, bajnoki mérkőzésen. Úgy volt, hogy az M4 Sport élőben közvetíti a találkozót, aztán a csatornánál váltottak, átkapcsoltak a női vízilabda-válogatott világliga döntőjére, emiatt félbeszakadt a kosár meccs tévés közvetítése... Azt már csak a netes élő adás során lehetett követni, hogy a piros-fehérek nem tudták megszorongatni a magyar bajnokot, a Sopron végül magabiztos játékkal 74-51-re nyerte az összecsapást, és ezzel megőrizte idénybeli veretlenségét.

Az Euroliga címvédője, a nemzetközi porondon is veretlen még, a belga Kangoeroes Mechelent és a török CBK Mersin Yenisehir Bld-t egyaránt idegenben intézték el, előbbi csapatot 91-62-re, utóbbi 75-50-re verték. A Diósgyőr az olasz Baretta Famila Schio elleni hosszabbításos vereségét (90-82) követően a múlt héten, a belgák ellen 79-78-ra nyert. Az évad eddigi eredményei alapján kisebb csoda lenne, ha a Diósgyőr nyerni tudna Sopronban, immár Völgyi Péter vezetőedző irányításával. A piros-fehérek szakvezetője – családi gyász miatt (az edző édesapja hunyt el) – nem tudott jelen lenni csapata vasárnapi bajnokiján, és az ezt követően két napban is akadt bőven intézni valója. Távollétben edzői segítője, Ábrahám Márta vitte a csapatot.

Más rotációkkal

– Nem igazán használtuk jól a faultjainkat, nagyon indiszponáltan támadtunk – elevenítette fel kérésünkre a vasárnapi meccset Ábrahám Márta, a DVTK-Hun-Therm edzője, majd így folytatta: – Ahhoz, hogy partiban tudjunk lenni a Sopronnal, ezekben javulnunk kell. Sokkal jobban, tudatosabban kell kihasználni a házigazda gyengeségeit, mert nekik is vannak ilyenjeik. Igaz, hogy erről esett szó a vasárnapi bajnoki előtt is, de ezt nem nagyon sikerült megvalósítani. Ebben is előre kell lépnünk, ha ez sikerül, akkor szorosabb meccset játszhatunk. Ahhoz, hogy nyerjünk, akár ma, vagy bármikor ebben az évadban a Sopron ellen, a vasárnapitól keményebben kell védekeznünk, azzal a szemlélettel, hogy ellenfelünket kizökkentsük a saját ritmusából. A Sopronban vannak olyan játékosok, akik nagyobb figyelmet érdemelnek a játék során, például Sykes-on sokkal jobban kell védekezni, hiszen ő más dimenziót képvisel fizikumban, sebességben, de az ő semlegesítése sem lehetetlen.

Arra a kérdésünkre, hogy mennyiben lesz, lehet más az EL-mérkőzés, mint a bajnoki, a következőket válaszolta Ábrahám Márta:

– Két egyforma mérkőzés nincs, ráadásul a bajnoki és az Euroliga meccsen más a szereposztás a csapatokon belül. Az NB I-ben az első két negyedben kötelező szerepeltetni egy 20 évnél fiatalabb játékos, a nemzetközi kupában nincs ilyen szabály. Vagyis biztosan más rotációval dolgozik majd mindkét csapat, és szinte biztos, hogy más lesz a játék képe, mindkét oldalon.

Kosárlabda: a női Euroliga, B-csoport állása

1. Sopron Basket 4 pont (166-112)

2. Perfumerias Avenida (spanyol) 4 pont (164-123)

3. Spar Girona (spanyol) 4 pont (141-116 4)

4. DVTK Hun-Therm 3 pont (161-168)

5. Beretta Famila Schio (olasz) 3 pont (153-165)

6. Basket Landes (francia) 2 pont (110-139)

7. Kangoeroes Mechelen (belga) 2 pont (140-170)

8. CBK Mersin Yenisehir Bld (török) 2 pont (116-158)