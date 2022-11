A DVTK szurkolói jótékonysági akciót szerveznek. Ennek a mérföldköve a szombaton 13 órakor kezdődő Diósgyőri VTK – Szombathelyi Haladás NB II.-es labdarúgó-mérkőzés előtt lesz háromnegyed órával, a stadion előtti téren, ahol az egyik drukker fekvőtámasz-akciójához lehet csatlakozni.

Ferenci Gábor ugyanis ezen a napon éri el a százezredik fekvőtámaszát, amelynek elindítója egy végtelenül szomorú, tragikus esemény volt. A DVTK-drukker nagyobbik lánya, Dia tavaly, 12 évesen hunyt el, daganatos betegségben. Apukája ezt követően kezdte el a fekvőtámaszok teljesítését.

Tehetetlen düh

– Családunkban a sport a hétköznapok része, engem a küzdősportok vonzanak, és emiatt a lányaim érdeklődését is a sportnak ez a területe keltette fel, Dia is ju jitsura járt, amíg erre lehetősége volt... – nyilatkozta lapunknak Ferenci Gábor. – Mielőtt elvesztettük őt, a kórházi kezelések során a saját tragikus történetünk mellett sok olyan család életébe nyertünk bepillantást, akik hasonlóan nagy gondokkal küszködtek. Ilyen eseményeket feldolgozni borzasztóan nehéz, tulajdonképpen lehetetlen, az igazságtalanság érzete mellett bennem tehetetlen düh volt, amit valahogy le kellett vezessek, ezért kezdtem bele napi szinten a fekvőtámaszok végzésébe. Először számolatlanul, aztán számolva, feljegyezve ezek darabszámát. Amikor elkezdtem ezt írni, megfogadtam magamnak, hogy százezerig nem állok meg, és szombaton elérhetem ezt a kerek számot, azok után, hogy hetente 1000-1500 darabot csináltam. Nagyon jólesett, hogy az Ultras Diósgyőr szurkolói csoportban felvetődött, hogy a kerek százezres szám előtt csatlakoznának hozzám, és hogy a Diósgyőri Szurkolók Közössége egyesület is az ügy mögé állt, mindezek pedig azt eredményezték, hogy a diósgyőri ultratábor az idén a jótékonysági akcióját, gyűjtését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház gyermekegészségügyi központja onkohematológiai és csontvelő-transzplantációs osztályának érdekében szervezi. Sajnos, személyes tapasztalat alapján, de bizton mondom: a lehető legjobb helyre kerül a pénzbeli adomány, ugyanis a támogatással beteg gyerekek utolsó időszakát könnyítheti meg, és nem utolsósorban gyógyulását segítheti elő a diósgyőri szurkolótábor.