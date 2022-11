Röplabda. A férfi röplabda Challange Kupában a 16 közé jutásért megrendezett párharcban, szerdán és csütörtökön egyaránt 18 órától az izraeli Maccabi Yeadim Tel-Aviv együttesét fogadja a GreenPlan-VRC Kazincbarcika gárdája. A két fél annak köszönhetően játszik kétszer egymás után a barcikai Don Bosco Sportközpontban, hogy az izraeli gárda – azok után, hogy a költségek viseléséről megállapodott a Vegyésszel – lemondott a pályaválasztói jogáról. Ilyet – pénz ide, vagy oda – nagyon ritkán vállalnak be a csapatok, legtöbbször olyan esetben, amikor az esélyek elég egyértelműek.

– Nagyon komoly játékerőt képvisel a Maccabi Yeadim Tel-Aviv, látva a keretüket, és azt, hogy eddig milyen eredményeket értek el, akár a nemzetközi porondon, akár a bajnokságukban – mondta Toronyai Miklós, a GP-VRCK szakvezetője. – Nem lesz egyszerű dolgunk, de teher sem nyom majd minket. Felszabadult játékot szeretnék látni a pályán, olyat, amivel az önbizalmunkat vissza tudjuk szerezni. Nem a győzelemre gondolok, hiszen tisztában vagyunk a saját helyzetünkkel, a bajainkkal, de a folytatás, az eredményesebb bajnoki szereplésünk miatt fontos, hogy mi hogy történik a nemzetközi meccseken.

A bajokkal kapcsolatban először a játékoskeret egészségi állapotáról érdeklődtünk.

– Páez kezeléseken vett részt, a Kaposvár ellen már játszott, és szerencsére az volt a visszajelzése, hogy nem fáj a lába, remélem, hogy ez sokáig így marad, mert ő fontos része a csapatunknak – mondta Toronyai Miklós, majd így folytatta: – Rajta kívül Tarabus volt sérült, ő nem tudott pályára lépni Kaposváron, de azóta vele kapcsolatban is az a hír, hogy bevethető, úgyhogy csereként számolunk vele. A többiek rendben vannak.. Egészségügyi szempontból kezdünk helyreállni, ehhez kellene még hozzátenni játékban egy kis előre lépést.

Arra a kérdésre, hogy ez utóbbinál mire gondolt, a GP-VRCK vezetőedzője a következőket mondta:

– Két játékelemben, nyitásban és a nyitásfogadásban nagyon el vagyunk maradva attól, ahol jérni szeretnénk. Nagyon sokat gyakoroltuk ezeket az elmúlt időszakban, és hiszek benne, hogy átlendülünk ezen, ugyanis meglátásom szerint ez sokat jelenthetne a számunkra. Nem akarok elkiabálni semmit, de Kaposvárott ezzel nem volt gond, 12 rontott szerva mellett volt 9 ászunk, ami nem rossz mutató. Úgy vélem, hogy ha hatékonyabb lenne a nyitásfogadásunk, azzal együtt jönne az önbizalom is. Mentálisan is jobb helyzetbe kerülnénk, hiszen az elmúlt időszakban sokszor volt olyan, hogy olyan labdák is elmentek, amelyek nem voltak nehezek.





Tíz alatt

Azt is szóba hoztuk az edzőnek, hogy a mostani ellenfelük más kategóriába tartozik, mint akik ellen ebben az évadban hazai viszonylatban találkoztak, illetve felvetettük, hogy talán nem túlzás kijelenteni, hogy ebben a párharcban minimális esélye van a sikerre a barcikai együttesnek.

– Az erőviszonyok ismertek, nemzetközi szinten magasan jegyzett játékosai vannak a Tel-avivi gárdának, de a meccset nem feladva, igyekeznünk kell, hogy a lehető legtöbbet tudjuk bemutatni a tudásunkból – mondta Toronyai Miklós. – Nemzetközi szinten ritkán szokott előfordulni, hogy az egyik csapat egy szetten belül 10 pontig sem jut el a másik ellen, márpedig az izraeliek előző ellenfele a Challange Kupában, a koszovói bajnok így járt. Abba most ne menjünk bele, hogy a koszovóiak milyen játékerőt képviseltek, de ahhoz, hogy ilyen megtörténjen, a másik félnek nagyon jó, és pontosan játszó csapatnak kell lennie. Az biztos, hogy a mostani meccsekhez adva van egy jó, egy nagyon jó ellenfél, akik ellen szeretnénk jó meccseket játszani.

A GP-VRCK – Maccabi Yeadim Tel-Aviv párharc továbbjutója a PAOK Thessaloniki (görög) – Montana (bolgár) csata győztesével találkozik a nyolcaddöntőben (utóbbiak első meccsét a görögök nyerték 3:0-ra).





Az ellenfélről

A Maccabi Yeadim Tel-Aviv nem szűkölködik légiósokban: Puerto Rico-i feladójuk Iglesias Pastrana korábban már játszott az orosz, a francia és a lengyel bajnokságban, 210 centiméter magas átlójuk, az orosz Alexander Safonov hazájában szerzett hírnevet. Szélső ütői között található az amerikai Samuel Bridge Burgi, a német Kevin Maximilian Foyer és a brazil Gianluca Grasso. A csapat lehetőségeiről mindent elmond, hogy liberóként is két külföldit foglalkoztatnak, az amerikai Joshua Ayzenberget és a Fülöp-szigeteki Jhon Herlson Caringalt.