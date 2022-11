Férfi kosárlabda NB I/B, Zöld csoport, 8. forduló

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK – Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli 82-63 (22-19, 21-13, 17-14, 22-17)

Tiszaújváros, 250 néző. V.: Pozsonyi, Marton P., Fülöp Á.

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Rosemond (24/15), Bán (11/9), Lakatos (14), Rákosi (10/6), Okoh (8). Csere: Kovács Z. (4), Orliczki (2), Molnár B. (9/3), Taskó (-). Edző: Lekli József.

Lekli József: – Gratulálok a csapatomnak, szerintem a szezonban most játszottunk a legjobban, a védekezésünk és a támadásunk is rendben volt. Annak nagyon örülök, és dicséretesnek tartom, hogy a szerdai katasztrofális mentális állapotból ki tudtunk kerülni, és képesek voltunk ilyen produkciót nyújtani. Bízom benne, hogy ezt a mentalitást az idegenbeli meccsekre is át tudjuk majd vinni, és vendégként is sikerül majd ilyen támadásokat vezetni, és így védekezni.