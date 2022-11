Bombaerős mezőnyben igyekszik helytállni hétvégén, Bermudán Lehmann Csongor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub élversenyzője. A világbajnoki széria versenysorozathoz (WTCS) tartozó olimpiai távú triatlon viadalt vasárnap rendezik.

Az 1500 méter úszásból, 40 km kerékpározásból és 10 km futásból álló erőpróbára olyan sportolók jelentkeztek be, mint a norvégok olimpiai- és világbajnoka, a múlt hétvégén a 70.3-as világbajnokságon is legjobbnak bizonyuló Kristian Blummenfelt. Rajta kívül ott lesz az 55 főt számláló mezőnyben Tokió egyéni ezüstérmese, a mix-váltóval olimpiai bajnok brit Alex Yee, a franciák világbajnoka és a vegyes váltóval olimpiai bronzérmes, Vincent Luis, a spanyolok korábbi világbajnoka, Mario Mola, vagy az 1-es rajtszámot kiérdemlő belga Jelle Geens, a világranglista 5. helyezettje is.

A magyar színeket hárman képviselik Bermudán. A tiszaújvárosi U23-as világbajnok Lehmann Csongor mellett, a Tokióban 7. helyezett Bicsák Bence, valamint Dévay Márk lesz még ott a rajtvonalnál. Mindhárman a 2024-es párizsi olimpiai indulásért harcolnak. Közülük jelenleg Lehmann Csongor áll a legelőkelőbb pozícióban, 14. a világranglistán. A Tiszaújvárosi Triatlon Klub elmúlt hetekben Spanyolországban edzőtáborozó élversenyzője az utóbbi hetekben jó formát mutat, szeptember közepén megnyerte Karlovy Vary-ban az elit világkupát, majd október 8-án, Cagliari-ban 9. lett az ottani WTCS versenyen. A 8-as rajtszámmal versenyző Lehmann Csongor célja ezúttal sem más, mint minél több értékes ponttal gyarapítani „gyűjteményét”, miközben tovább stabilizálja helyét a legjobbak között.