Boldva – Aszaló 1-6 (0-2)

Boldva, 80 néző. V.: Nagy L.

Boldva: Kertész – Csáki, Ajtay (Sipos), Hudi, Farkas N. (Lázi B.), Horváth I. (Varga L.), Lázi Cs., Horváth Z., Szinai (Horváth R.), Asztalos, Lázi A. Elnök: Sipos László.

Aszaló: Ruszó Á. (Lakatos N.) – Vadász, Bodnár (Lakatos E.), Lázi L., Erdélyi, Bódi K., Meczkó (Szász), Ádám A., Horváth K., Kiss B., Lázi Gy. Szakosztályvezető: Szabó László.

G.: Horváth R., ill. Vadász (2), Ádám A., Horváth K., Lázi L., Erdélyi. Jók: senki, ill. Lázi Gy, Bodnár.

Sipos László: – Ez az ellenfél is hamar eldöntötte ellenünk a 3 pont sorsát. Voltak lehetőségeink, amelyekkel szorosabbá tehettük volna a mérkőzést, de ezek kimaradtak.

Szabó László: – Az eredménnyel igen, a játékkal kevésbé vagyok elégedett. Sajnos a helyzetkihasználásunk még mindig kívánni valót hagy maga után. Nem lenne baj az sem ha néha nulla kapott gólra hoznánk le egy mérkőzést. További sok sikert a hazaiaknak.

Parasznya – Sajóvámos 9-0 (4-0)

Parasznya, 50 néző. V.: Farkas Zs.

Parasznya: Vida (Péter G.) – Mészáros (Vida P.), Szurdok, Beri Zs., Illovai, Lakatos J., Kovács B., Tóth M. (Horváth A.), Gulyás K., Kun-Szabó (Gulyás R.), Szűcs (Janó). Edző: Bodnár József.

Sajóvámos: Török – Kalmár, Gelyeta, Fejes, Balogh T., Csemer, Havasi, Apostol (Tóth), Kárpáti, Váradi, Hozdik. Edző: Tóth Barnabás.

G.: Lakatos J. (2), Szurdok Tóth M., Beri Zs., Illovai, Mészáros, Gulyás R., Janó. Jók: az egész csapat, ill. senki.

Bodnár József: – Kiváló játékvezetés mellett közönség szórakoztató mérkőzésen vertük meg a sportszerű vendégeket. Csak az a baj, hogy nem volt közönség... A mai nap minden sikerült, csak rajtunk múlott, hogy nem lett két számjegyű!

Tóth Barnabás: – Mindenki gondolkodjon el, aki ma nem jött el, hogy csak a többiek teszik tönkre a hétvégéjüket miattuk. Még van egy meccs megpróbáljuk tisztességesen lejátszani.

Rudabánya – Szikszó 2-1 (1-0)

Rudabánya, 30 néző. V.: Hullár.

Rudabánya: Gyuró – Rémiás, Fülöp (Dániel M.), Krehlik, Kálló L. (Pál B.), Mida, Sári, Beri V. (Buku), Szántó (Béres), Glonczi, Galicza. Edző: Bezsilla Zoltán.

Szikszó: Czimbalmos P. – Czimbalmos D., Kárpáti, Hallgató (Varga L.), Fehér (Marincsák), Vaszil, Tóth Z., Roha (Újfalusi), Varga Zs., Kupai, Tóth G. Edző: Ártim Csaba.

G.: Mida, Dániel M., ill. Vaszil. Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Bezsilla Zoltán: – Először is gratulálok a szikszói csapatnak. Ennyi fiatal játékossal is nagyot küzdöttek. Hihetetlen, hogy több pontunk van mint rúgott gólunk!

Ártim Csaba: – Szimpatikus csapat otthonában a 92. percben kapott góllal szenvedtünk vereséget. Gratulálok a fiatalokkal tűzdelt csapatunknak!

Mályinka – Szendrő 7-1 (4-0)

Mályinka, 40 néző. V.: Szutorcsik.

Mályinka: Polónyi – Jobbik (Fejes), Kakuk (Barnóczky), Tiba, Musa (Schveiczer), Germuska, Szemere, Rapp (Molnár P.), Sápi, Sebők, Tamás G. Edző: Pál István.

Szendrő: Horváth G. – Beri E., Ádám A., Dániel I., Ádám L., Beri A., Ádám M., Lakatos R., Dániel Sz., Beri L., Horváth M. (Ádám R.). Elnök: Szaniszló Richárd.

G.: Tamás G., Tiba, Sebők, Szemere, Kakuk, Germuska (11-es), Schveiczer, ill. Beri L. Jók: az egész csapat, ill. senki.

Pál István: – Köszönjük a vendégeknek hogy kilencen is elkezdték a mérkőzést. Ez gólokban is megmutatkozott, de a végén amikor már kiegészültek, akkor is jobbak voltunk.

Beri András, csapatvezető: – Gratulálok a hazai csapatnak.

Onga – Varbó 3-0 (0-0)

Onga, 50 néző. V.: Nagy M.

Onga: Jaksi (Simkó) – Kleine, Horváth N., Szabó Z., Ruszó, Száva R. (Tóth V.), Barta, Novák, Tóth M., Hegedüs (Nagy D.), Vécsey. Edző: Tóth Richárd.

Varbó: Éliás – Csörgő (Szigeti), Sári, Goda, Tirk (Kovács Á.), Dankó (Nagy Á.), Szemán, Tóth D., Bacsó (Farkas), Szikszai, Nyeste. Csapatvezető: Éliás Dániel.

G.: Szabó Z. (2), Ruszó (11-es). Kiállítva: Goda (47.) Jók: az egész csapat, ill. senki.

Tóth Richárd: – Jó játékkal megérdemelten nyertünk, mert a játék minden elemében, egyénileg is és csapatként is jobbak voltunk a vendégeknél. Nagyjából a helyünkre kerültünk. Jövő héten még feltehetjük az i-re a pontot.

Éliás Dániel: – Gratulálok a hazai csapat győzelméhez. Jobbulást sérült játékosunknak Dankó Máténak!

Szirmabesenyő – Sajószentpéter 4-1 (2-1)

Szirmabesenyő, néző. V.: Füleki.

Szirmabesenyő: Kokas – Bári (Remák), Fehér, Raduly, Lukács A., Dányi (Nyitrai), Balázs A., Nyíri (Simon Sz.), Nagy G., Mády (Erdei), Ártim (Varga Á). Edző: Konczvald István.

Sajószentpéter: Viktor Á. – Nagy B., Balázs T., Csendi (Nagy M.), Válint (Bodnár), Márton M., Orosz, Halász (Taskó), Bálint Cs. (Bodzás), Kovács A., (Simon K.), Bartók. Elnök: Pasiczki Csaba.

G.: Dányi (2), Fehér, Erdei, ill. Márton M. (11-es). Jók: az egész csapat, ill. senki.

Konczvald István: – Felemelő érzés látni ahogyan a közös munkánk gyümölcse érik. Büszke vagyok játékosaimra, ahogy ilyen játékkal az egész mérkőzést kontrollálva nyertek. Ma ünneplünk, hétfőn ismét kezdjük a munkát! Hajrá SZISE! Sajószentpéter jó csapat, látszik a munka játékukon. Sok sikert nekik!

Pasiczki Csaba: – A mai napon tompák voltunk és sokat hibáztunk. A jobb csapat megérdemelten győzött.