Gólok

A második félidőre két támadót is becserélt a hazaiak szakvezetője, a meccs pedig Laczkó helyzetével, Helesfay védésével folytatódott. Ami után vendég gól jött: az 52. percben Mayer küldte jobbról a kapu elé a labdát, belül Harsányi érkezett, aki a védők mögé érkező beadásánál a hazai kapust megelőzve a háló bal oldalába passzolt (0-1). Gyorsan érkezhetett volna a válasz, ám Pálinkás közelről a jobb alsó mellé küldte a lasztit, aztán pedig Laczkó távolról tette ugyanezt. A hazai támadó aktivitás közepette újabb kettős cserét hajtott végre a Barcika, és nem sokkal később meg is lett az eredménye a nyomásnak. A 68. percben Ádám F. adta be a labdát balról, Pálinkás fejéről a laszti a gólvonalon álló Katona testére pattant, onnan pedig a gólvonalon túlra (1-1). A vendégek szűkös cseresorából két friss erő érkezett az utolsó negyedórára, rájuk fért, mert a hazai presszing közepette sokszor kevés volt a levegőjük. Lüktető, izgalmas volt a hajrá, a PMFC is rajta volt a második találat megszerzésén, de ez nem sikerült nekik. Ahogy a hazaiaknak sem, akik a 93. percben Pálinkás révén még egy nagy helyzetet kihasználatlanul hagytak.

A döntetlen inkább a listavezetőre nézvést hízelgő, a Kazincbarcika a második félidőben többet tett a győzelemért.