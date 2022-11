Volodymyr Kolok: - Fájdalmas vereséget szenvedtünk, de a játékosok ebből is tanulhatnak. Végtére is meg kell érteniük, hogy a győzelem vágya és a mérkőzéseken tett erőfeszítés nem mindig elég a sikerhez. Ehhez szisztematikus edzésmunkára is szükség van. Eddig nem sikerült erről minden játékosomat meggyőzni, a lélektanuk még az NB II.-es szinten maradt. Jól tartottuk magunkat, de ahogy a fáradtság jelei látszottak, úgy nőtt a hibák száma is. A tapasztalt ellenfél pedig ezt ki is használta. Sajnos ezúttal még a kapusunk remek teljesítménye sem segített. A bajnokság nagy része még előttünk áll, úgyhogy bőven van lehetőségünk a javításra.