Kosárlabda. A diósgyőri női kosárlabdázás történelmében még soha olyan rangos mérkőzést nem rendeztek Miskolcon, mint a mai: 18.10-től a legrangosabb kontinentális női kosárlabda klubcsapat sorozatban, az Euroligában, annak is a csoportkörében, a B-csoport 2. fordulójában, a belga Kangoeroes Mechelen gárdáját fogadja a DVTK-Hun-Therm együttese.

Csak hajszálon – és játékvezetők szemén múlott –, hogy az európai női kosárlabda elitben, a legjobb 16 csatározásában, a csoportkör nyitányán nem hajtottak végre bravúrt a piros-fehérek. Ugyanis egy hete, az olasz Baretta Famila Schio ellen a rendes játékidő utolsó másodperceiben a sípos emberek hibái is közrejátszottak abban, hogy a DVTK nem tudta megőrizni előnyét, hogy az összecsapás döntetlenre végződött, és hosszabbítással zárult, amelyben a házigazda kerekedett felül.

Most azonban egy, az olasz csapattól nagyban különböző gárda játszik a DVTK Arénában. A belga bajnok az EL 1. fordulójában, Mechelenben, egy szoros negyed után, végül simán kikapott a magyar bajnok Sopron Basket együttesétől, 91-62-re.

– A mecheleni együttes teljesen más kosárlabdát játszik, mint az olasz – mondta Völgyi Péter, a DVTK-Hun-Therm vezetőedzője. – Mostani ellenfelünk nagyon sok energiát tesz bele a támadásaiba, mozgékonyak, rövid akciókban gondolkodnak, éppen ezért fontos lesz, hogy az egy-egy elleni játékokat jól megvédjük. A belga csapat játékosai bátran vállalkoznak külső dobásokra, és arra is ügyelnünk kell, hogy ne kapjanak el egy jó szériát ebben. A Sopronnak is kellett idő, amíg felőrölték őket, a második félidőben már a magyar csapat irányított a múlt heti összecsapáson, hasonló forgatókönyvre számítok én is.





Szűk rotációk

Felvetettük a diósgyőri szakvezetőnek, hogy érdekes meccsre van kilátás, mert a belga együttesnek sem mély a kerete.

– Ebben valóban van hasonlóság – mondta Völgyi Péter, majd így folytatta: – Viszont a belga bajnokság jóval gyengébb, mint a miénk, éppen ezért elsősorban a Sopron elleni meccsük felvétele alapján készültünk belőlük, abból igyekezetünk kinyerni sok információt. Az biztos, hogy nagy ellenállás kifejtésére képesek, és csak azért, mert a Sopron egy hete nagy különbséggel legyőzte őket, nem szabad lebecsülnünk a belga bajnokot. A válogatottak Eb-selejtezője miatti szünetig, vagyis november 16-ig egy nagyon erős sorozatban vagyunk. Eddig tíz tétmeccset játszottunk, amelyek közül hatot nemzetközi kupás együttesek ellen vívtunk, és ilyen meccsből lesz nekünk még négy a következő két hétben. Kemény taposómalomban vagyunk, emiatt kicsit változtatni kellett az edzéseken, a frissítés fontos szempont lett. Biztos vagyok benne, hogy a lányok átérzik ennek a meccsnek a fontosságát, tudják milyen lehetőség előtt állunk. A a legutóbbi mérkőzésen, a Pécs ellen, hazai környezetben 63-59-re megnyert bajnokin hadilábon álltunk a külső dobásokkal, ám ezúttal elengedhetetlen lesz, hogy jobb százalékkal célozzunk távolról.

Arra a kérdésre, hogy a DVTK alap nyolcasából mindenki rendben van-e, Völgyi Péter, így felelt:

– Nem tudott mindig mindenki részt venni az edzéseken, de ezek az apró sérülések a meccs napjára valószínűleg rendbe jönnek. Bízom benne, hogy mindenki vállalni tudja a játékot, és remélem, hogy megközelítjük a Schio ellen mutatott teljesítményünket, ez esetben győzelmi esélyeink lesznek a belga csapat ellen.