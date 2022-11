Diósgyőri VTK – Nyíregyháza SFC 2-0 (2-0) Diósgyőr, 7340 néző. V.: Pillók (Baghy, Tőkés). Diósgyőri VTK: Danilovic – Csirmaz, Szatmári, Bárdos, Bokros (Farkas D., 83.) – Bertus (Koman, 70.), Cseke, Bényei (Illés B., 89.) – Gera (Papp M., 89.), Eppel (Szőke, 70.), Lukács D. Vezetőedző: Kuznyecov Szergej. Nyíregyháza SFC: Fejér – Szokol, Baki, Gengeliczki, Deutsch – Márkus, Sigér (Csősz, 53.) – Pekár (Pantovic, 70.), Pataki (Artner, 82.), Gresó (Szerető, 70.) – Kovács Á. (Ramos, 82.). Sportigazgató: Huszák Géza. Sárga lap: Csirmaz (33.), Cseke (44.), ill. Gresó (33.), Sigér (35.), Csősz (72.). Gólszerző: Gera (16.), Bényei (38.). Jók: Danilovic, Csirmaz, Szatmári, Bárdos, Bertus, Cseke, Eppel, ill. Gengeliczki, Márkus, Gresó. Kuznyecov Szergej: – Nagyon örülök annak, hogy sikerült magabiztosan nyerni ezen a meccsen. Szeretném megköszönni a szurkolóknak, hogy sokan eljöttek, a fő cél az volt, hogy nekik örömet szerezzünk. Tudtuk, hogy ez fontos mérkőzés, és meg vagyok elégedve azzal, hogy így hoztuk le, a meccs után megköszöntem a srácoknak a kemény munkát. Huszák Géza: – Tudtuk, hogy különleges mérkőzés lesz, a nézőszám is ezt mutatta. Azt is tudtuk, hogy a Diósgyőr erős csapat, gyors embereik vannak, és az átmeneteket jól csinálják. Az első félidőben saját hibáinkból tulajdonképpen magunkat vertük meg, mind a két gólnál voltak hibáink. A második játékrész teljesen más lehetett volna, ha az elején a helyzetünk bemegy, 2-1-nél visszajöhettünk volna a mérkőzésbe. Voltak lehetőségeink a gólszerzésre, persze reálisan nézve, összességében a DVTK közelebb állt a győzelemhez, és nyertek is. A focit gólra játsszák, mi ma csak kapufáig jutottunk. A második félidőben jobban futballoztunk, de ilyen hibákat nem lehet elkövetni egy olyan csapat ellen, amelyik az NB I-be készül.