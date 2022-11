A héten rendezik meg Budapesten Sárközy Tamás Emléktornát. A magyar férfi válogatott Japán ellen kezd november 10-én, csütörtökön 18.30-tól, majd két nappal később, szombaton délután 15 órától az A csoportos franciákkal találkozik a Tüskecsarnokban. A másik csoportban Szlovénia, Olaszország és Ukrajna szerepel. November 13-án, vasárnap rendezik a helyosztókat, az biztos, hogy a magyar csapat mérkőzése 15 órakor kezdődik. Ezen a tornán mutatkozik be a válogatott szövetségi kapitányaként Kevin Constantine. A magyar gárdába meghívót kapott a DVTK Jegesmedvék négy játékosa, Szirányi Bence, Vas János, Páterka Bence és Kiss Roland, valamint a stáb tagjaként Nagy József felszerelésmenedzser is.

Kevin Constantine hétfőn délelőtt frissítette a kijelölt keretet: három fehérvári játékos, Németh Kristóf, Ambrus Gergő, valamint a svéd születésű Henrik Nilsson is bekerült, mindhárman újoncok. A korábban meghirdetett névsorból Magosi Bálint, Vértes Nátán és Horváth Bálint maradt ki. A nemzeti együttes kerete 39 fős a tornára.

Voris az élen

A válogatottal kapcsolatban ismert, hogy 2016 után az együttes jövőre ismét az A-csoportban szerepel majd. 2023. május 12. és május 28. között Finnország lesz a házigazdája a következő elit vb-nek, az A csoportban, Tamperében a finnekkel, a svédekkel, az amerikaiakkal, a németekkel, a dánokkal, a franciákkal és az osztrákokkal kell majd meccselniük Terbócséknak. A két csoportból a legjobb négy jut a május 25-i negyeddöntőbe, az elődöntőt 27-én, a döntőt és a bronzmeccset pedig 28-án rendezik. A Sárközy Tamás Emléktornát követően december 12. és 14. között lesz egy összetartás, majd egy EIHC-torna december 15. és 18. között. Jövőre, február elején hasonló lesz a program (február 6-8. összetartás, külföldi torna február 9. és 12. között), míg április 10. és május 11. között kerül sor a világbajnoki összetartásra, felkészülési mérkőzésekkel.

A heti ,,tornázás" azt is jelenti, hogy a magyar bázisú Erste Ligában 12 napos szünetet tartanak, a csapatok ugyanis november 6.-át követően legközelebb csupán november 18-án, pénteken lépnek majd jégre. A Jegesmacik ekkor az Újpestet fogják vendégül látni a népkerti jégcsarnokban, 18.30-tól. Tokaji Viktor csapata jelenleg 22 ponttal a 4. helyen áll a liga tabelláján, amelyet a Budapest Jégkorong Akadémia vezet, 33 ponttal. A pillanatnyi statisztika alapján a DVTK 22 éves lett portása, Janis Voris rendelkezik a legjobb mutatókkal a hálóőröket tekintve, 12 összecsapáson 94 százalékos hatékonysággal védett. A mezőnyjátékosok rangsorában a legjobb miskolci a 19. helyen található, az orosz Valentyin Razumnyak, aki eddig 10 gólt szorgoskodott össze, valamint kiosztott 3 asszisztot is. A mezőnyösök között az első helyen a Gyergyói HK korongosa, Brance Orban áll, 24 ponttal (10 gól, 14 assziszt).

A Sárközy Tamás Emléktorna programja:

November 10., csütörtök

15.00 Olaszország – Ukrajna

18.30 Magyarország – Japán

November 11., péntek

15.00 Franciaország – Japán

18.30 Szlovénia – Olaszország

November 12., szombat

15.00 Magyarország – Franciaország

18.30 Ukrajna – Szlovénia

November 13., vasárnap

11.30: helyosztó a 3./5. helyért

15.00: helyosztó a magyar válogatott részvételével

18.30: helyosztó az 1./3. helyért