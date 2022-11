Kosárlabda. A szeptember 25-én kezdődött évad 15. tétmérkőzését játssza szerdán 17 órától a DVTK-Hun-Therm női kosárlabdacsapata. A piros-fehérek Törökországban, Mersin tengerparti városában, a CBK Mersin Yenisehir Bld gárdájának vendégei lesznek, az Euroliga csoportkör 4. fordulójában. A nagy sorozatban lévő diósgyőrieknek a mostani összecsapás után egy kis szünetben lesz részük, ugyanis legközelebb két és fél hét múlva, december első vasárnapján kell pályára lépniük.

Rá is fér a gárdára egy kis pauza, hiszen több sebből vérzik a csapat, a vasárnapi, E.on ELTE BEAC elleni, 70-48-ra megnyert bajnokin Jovanovic sérülés, Kiss A. betegség miatt nem tudott pályára lépni, Bernáth pedig a bajnoki közben dőlt ki.

– Sajnos, Jovanovicra hónapokig nem számíthatunk – mondta szomorúan Völgyi Péter, a DVTK-Hun-Therm vezetőedzője, majd így folytatta: – A Sopron elleni bajnokin elszenvedett sérülése után, az első diagnózisok még nem, de az azóta elvégzett MRI vizsgálat viszont kimutatta, hogy gerinc sérve van. Az, hogy rendbe jöjjön, minimálisan két hónapot vesz igénybe, vagyis ennyi ideig pihennie kell, nem terhelhető, ami azt jelenti, hogy jó esetben három hónap múlva léphet pályára. Mondanom sem kell, hogy az ő kiesése óriási érvágás a számunkra.

Arra a kérdésünkre, hogy lehet-e őt pótolni, van-e a játékospiacon hozzá hasonló szabad, jó képességű kosaras, Völgyi Péter azt felelte, hogy jelenleg nincs, jó esetben, az év végén, az Európa Kupa csoportkörének lezárultával, az ezzel összefüggő mozgások után lehet. Ez egyben azt jelenti, hogy jelen állás szerint a nyolc helyett csak hét, nemzetközi szinten érdemben használható játékosa van a diósgyőri együttesnek.

– Tíz játékossal keltünk útra Mersinbe, a két fiatal Bacsó és Vég-Dudás mellé, harmadik ifjúként Aho T. csatlakozott – mondta Völgyi Péter, majd így folytatta: – Kiss A. a betegségét követően velünk van, remélem, hogy játékra alkalmas lesz, és abban is nagyon bízom, hogy Bernáth bokája és Green térde is lesz olyan állapotban, hogy a két sportolónk pályára tud lépni. És, hogy valami jót is mondjak, Guirantes, Garbin, Kányási és Aho N. jól vannak…





Sok minden kellene

Az biztos, hogy a Diósgyőrnek komplett csapattal is kevés esélye lenne a török csapat ellen, hát még így. Azok után, hogy tegnap ,,szétutazta” magát a piros-fehér gárda, ugyanis a Miskolc és Mersin között 2500 kilométeres távot, a Miskolc-Budapest-Isztambul-Adana-Mersin útvonalon – amelynek az első és utolsó szakasza buszos, a középső kettő pedig repülős volt – több mint 12 óra alatt tették meg.

– Nem akarom felsorolni, hogy milyen játékosok alkotják a Mersint, maradjunk annyiban, hogy minden posztra jut egy világklasszis náluk – foglalta össze a legfontosabb tudnivalót az ellenfélről a DVTK-Hun-Therm szakvezetője. – A cél az, hogy karaktert mutatva hozzuk le ezt a meccset, jóval többet kell nyújtanunk védekezésben és támadásban is, mint vasárnap, a BEAC ellen. Bátran kell játszanunk, hiába magasabbak átlagban egy fejjel az ellenfél kosarasai, a védekezésüket fel kell törnünk, mélységi játék kell, és több betörés, extrán kell dobni kívülről, és a védekezésünk során minden szabad labdáért óriási harcot kell vívnunk. Ha ezt mindet megvalósítjuk, akkor lehet esélyünk a Mersin ellen. A különféle problémákkal küszködő játékosainkról a meccs közben derül majd ki, hogy mennyire lesznek használhatóak, kockáztatni nem akarunk, de ezzel együtt is a maximumot akarjuk kihozni.

Az ellenfélről

A CBK Mersin Yenisehir Bld együttesének ebben az évadban ez lesz a tizedik tétmeccse. A bajnokságban hat mérkőzésből ötöt megnyertek, csak az 1. fordulóban, még szeptember 10-én kaptak ki, hosszabbításos meccsen, a listavezető, szintén Euroliga résztvevő, Fenerbahce otthonában. Az Euroligában a spanyol Avenida vendégeként, és otthon a Soprontól kaptak ki, a mőlt héten viszont idegenben legyőzték a francia Baasket Landest. A gyengébb EL-kezdésük ellenére sokan a sorozat megnyerésére is alkalmasnak tartják a csapatot, ha a sok sztárnak sikerül megtalálnia a csapaton belüli helyét, szerepét.

A CBK Mersin Yenisehir Bld keretében hat (!) olyan játékos található, aki az Egyesült Államokban született: az Euroliga és WNBA-győztes, korábban a Sopron Basketben jétszott irányító, Birann January, az idei világbajnok csapatban szerepelt hátvéd, Chelsea Gray (aki eddig az EL-meccseken még nem szerepelt), valamint az azeri útlevéllel is rendelkező, szintén hátvéd, Tiffany Hayes, az időközben töröknek is számító center, Quanitra Hollingsworth, a Észak-macedón állampolgárként is ismerhető, korábban Szekszárdon is játszott, csatár, DeWanna Bonner, valamint a britté is lett center, Temi Fagbenle. Van hat született törökje is a Mersinnek, és további két légiósa, a litván erőcsatár, Monika Grigalauskyté, és a Bahamán született, de bosnyák útlevélnek is birtokában lévő center, Jonquel Jones.