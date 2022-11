Egyesületi élet. A sportos eseményt, amelyen végig remek hangulat uralkodott, a Cigánd Sportegyesület szervezte.



Hegedűs Csaba köszöntött

A rendezvényt Oláh Krisztián polgármester nyitotta meg, majd dr. Hegedűs Csaba olimpiai bajnok (képünkön) birkózó üdvözölte a vendégeket. A táncos esten bemutatójukkal, előadásukkal színesítették a programot: Tóth Emese freestyle-os, a Sarkantyús Néptáncegyüttes, a Cigándi Triangel Majorette Tánccsoport, a Cigándi Gyermek Néptánccsoport, Nagy-Tóbiás Katalin és Balabás Dominika. Az esten díjátadásokra is sor került. Díszoklevélben részesült Tóth János alpolgármester, aki tizenhárom éven keresztül, gazdasági vezetőként, lelkiismeretesen dolgozott az egyesületnél. Belicza János sportigazgató, az esemény főszervezője a rendezvényre készített gravírozott poharat adott át a jelenlévőknek, valamint felfedte a CISE Halhatatlanok Klubjának ötödik tagját. A CISE HK tagjai Fodor Zoltánt választotta meg, aki több éven keresztül töltötte be az elnöki posztot. Tombolasorsolás is színesítette a programot, a talpalávalót pedig a híres debreceni Jam zenekar biztosította.