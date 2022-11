Jól lutriztak a Jegesmacik

A jégkorong Erste Liga alapszakaszában a DVTK Jegesmedvék 13. meccse munkaszüneti napra esett.



A DVTK Jegesmedvék jégkorongcsapata tegnap este az SC Csíkszereda együttesét fogadta. A hazaiaknál ismét a legutóbb bombaformában védett Voris lett kapus, továbbá visszatért a heteken át sérülés hiányzott Wehrs, míg a vendégek hálója elé az az Adorján állt, aki évekkel ezelőtt éppen a Maciknál volt kirobbanthatatlan portás.

Gólhelyzetek

A felek ijesztgetéssel nyitottak, de a jégen senki félt. A 4. percben Vas közelről centerezett, majdnem gólt lőtt. Az első, ráadásul több mint másfél percig tartott kettős emberelőnyből sem jött össze a hazaiak vezetése. Utána szellemesen kombináltak a piros-fehérek, akiknek suta lövései viszont elkerülték a kaput. A 13. percben Láday eladta a korongot, majd bottal akasztott, így kétszeresen is büntette csapatát. A játszadozás megint jól ment egészen addig, amíg Adorján elé nem értek, a tudomány ekkor fogyott el a vendéglátónál. A DVTK Varjú sípszava után gólt ért el, ez viszont nem ért, helyette páros kiállítást rendeltek el a játékvezetők. Nem sokkal később, Láday megint elment pihenni és érkeztek a diósgyőri bombák, a célzások minősége azonban kívánni valót hagyott maga után. A két, vagy akár három gólos különbség ellenére maradt a 0–0, amelynek a Csíkszereda nagyon örülhetett.

Sofron betalált

A 19–9-es lőlap, a 2–10 perces kiállítási adat a 21. percben megbosszulta magát, a vendégek második sorából ugyanis Sofron jobbról, közelről vezetést szerzett (0–1). Csend lett nézőtéren és a miskolciak is kedvüket veszítették. A 25. percben hatodik két perces büntetését hozta össze az SC gárdája, Sofron mégis kiugrott, szólóját viszont nem tudta találatra váltani. Párszor a levegőben lógott a vendégek következő gólja, az átadásaikat azonban lefülelték az itthoni védők. Adorján továbbra is parádézott, igaz, a megsuhintott játékszerek mindig középre érkezetek. Olyan forgalom alakult ki az erdélyiek védőharmadában, mint karácsonykor a boltokban, de az egyenlítés helyett csőstül jöttek a lesek. Lövei kiállításából Mattasovszky tőkét kovácsolhatott volna, ha nem szerelik le. Kis időre háromra csappant a Jegesmacik létszáma, ráadásul Voris elhagyta az ütőjét, majd elfogytak a másodpercek a második játékrészből is, hazai gól nélkül.

Wehrs egyenlített

Becze áthúzódó két perceséből 1.49 maradt a harmadik felvonásra, amely előtt Vasék azért kesereghettek, hogy a 37–19 célzási arányuk nem hozott kamatot számukra. Az egalizálási projekt zátonyra futott, mert a Csíkszereda csapat tartotta magát. Az SC védekezésre rendezkedett be és a kontrákra játszott, a Macik pedig azért fohászkodtak, hogy Adorján lepkézzen egyet. Panasz nem érhette a ház elejét, miként Vorist sem, A 0–1 persze nem vigasztalta a több mint ezer nézőt. A rutinos vendégek őrizték az egyet és szerencséjük is volt, mert Pecsét közeli korongja a bal oldali kapuvasról lemarta a festéket. Razumnyak és Kulesov tetszetős rohama sem mattolta a kapust, az 52. perc azonban reményt adott, Clarke ugyanis százhúsz másodpercre kiült. Még 6.57 volt hátra, amikor Wehrs középtávolról a kapu bal oldalába emelt (1–1). Az utolsó két percre Szirányi akadályozásért ,,elvérzett", a hősies védekezés azonban kiadta az ikszet, és jött a hosszabbítás.

A három a három elleni szakaszban ziccerek itt és ott, majd korongtartás és kapusbravúrok, aztán Szirányi kiállítása és csíki időkérés következett. A vendégek felmentek négyre és cicáztak, tehették, idejük volt rá, de nem jártak eredménnyel, végül jött a hokilutri, a büntetők.

Kulesov és Vas belőtte a magáét, a kék-fehérek mindent kihagytak, ezért 2 pontot kaptak a hazaiak, 1-et a vendégek.

Jégkorong: jegyzőkönyv

DVTK Jegesmedvék – SC Csíkszereda 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 0–0, 1–0) – szétlövés után

Miskolc, 1085 néző. V.: Varjú, Nagy A. (Szabó D., Balla).

DVTK Jegesmedvék: Voris – Szirányi, Vojtkó, Galajda, Miskolczi, Mattyasovszky – Skrabov (1), Ilvessuo, Páterka, Razumnyak, Kulesov – Kiss R., Wehrs 1, Blasko, Farkas M., Lövei – Illés M., Pecsét, Rito, Vas. Vezetőedző: Tokaji Viktor.

SC Csíkszereda: Adorján – Kubat, Farkas T., Skachkov, Rokaly Sz., Péter B. – Clarke (1), Gecse, Stach (1), Sofron 1, Részegh T. – Salló, Láday, Becze T., Fodor Cs., Reisz – Bajkó Cs., Casaneanu, Részegh Zs., Rokaly N. Vezetőedző: Hozó Levente.

Kiállítások: 8 perc, ill. 16 perc.

Tokaji Viktor: – Nagyszerű volt a hangulat a csarnokban, a szurkolók remek atmoszférát varázsoltak és talán az ő segítségük is benne volt abban, hogy a végén ki tudtuk védekezni az emberhátrányokat. Egy nagyon erős ellenfél ellen sikerült nyerni, akik kifejezetten jó egyéni képességekkel rendelkeznek és a semmiből is képesek helyzetet teremteni. Az elején a sok kihagyott emberelőny rányomta a bélyegét az önbizalmunkra és nem találtuk meg az útját annak, hogy miként fogunk ma gólt szerezni. Összességében a védekezésünk rendben volt és az emberhátrányunk Janis vezérletével szintén jól működött. Önfeláldozóan játszottunk és a végén a befektetett energia meghozta az eredményét. Férfias küzdelemben felül tudtuk múlni a Csikszeredát, aminek nagyon örülünk.

Todor Krisztián: – Nem kezdtük jól a mérkőzést, picit lusták voltunk, nem koriztunk eleget. Emiatt kaptunk egy csomó kiállítást, amiket elkerülhettünk volna. Ahogy telt az idő fokozatosan jöttünk bele a meccsbe és sikerült megszerezni a vezetést. Egy ki-ki meccs volt, ami nagyon jó szinvonalat hozott. A kapusokról csak pozitívat lehet mondani, remekül védtek. A büntetőknél ma nekik jött ki jobban a lépés.