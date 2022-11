Az évad egyik leghosszabb versenyével zárul a 2022-es ralibajnokság november második hétvégéjén. A másfeles szorzójú VIII. Therwoolin Zemplén Rally különleges izgalmat ígér a Peugeot Kupába nevezett párosoknak is, hiszen még senki nem találta meg a végleges helyét. Három páros igyekszik fellépni az év végi bajnoki dobogó legfelső fokára.

A dicsőség mellett ez azért is fontos, mert a Peugeot 208 Rally4 Cup Hungary győztesének járó díj egy Európa-bajnoki indulás lehetősége lesz.

Szerencs adja a központját és a szervizpark helyét a szezonzáró bajnoki versenynek. A Peugeot Kupában is értékelt hétvégén két nap alatt összesen 152 versenykilométert kell megtenniük az indulóknak, a szabályoknak megfelelően, ezért másfeles szorzóval kell számolni a bajnoki pontokat.

Élen a címvédő

Hangodiék tavaly megnyerték a bajnokságot, idén is ők állnak a legközelebb a Kupagyőztesi címhez, mégsem dőlhetnek hátra. Ha ugyanis nem szereznek pontot ezen a versenyen és Bertáék a maximális pontot tudják begyűjteni, akkor új bajnokot avatnak. A kupújonc Berta Lászlóéknak azonban nem csak előre kell figyelniük, hiszen ott lohol szorosan a nyomukban a Trencsényi-Szegedi duó. Ráadásul hátrébb sincs bebetonozva senkinek a helye, így biztosak lehetünk benne, hogy komoly küzdelmek várhatóak a szezonzáró futamon. Hangodi Bendegúz jól megszokott navigátorával, Bunkoczi Lászlóval várja a zempléni megmérettetést.

– Szeretnénk egy jót autózni ezen a hétvégén! Felszabadultan, de nyomás alatt! Ezek a gyorsasági szakaszok mindig kellő kihívást adnak a mezőnynek. Ősszel még inkább veszélyesek… Kemény verseny lesz, mert tudom, hogy a többiek is mindent megtesznek azért, hogy érezzük a kellő nyomást, ami alatt általában jobban szoktam teljesíteni. Remélem ez most is így lesz. Csak célba kell érnünk… Könnyűnek hangzik, de amikor ’csak’ ez a feladat, akkor szerintem ez fokozottan nehéz. Bízom benne, hogy hiba nélkül sikerül versenyeznünk a hétvégén és sikerül újra megszerezni a Peugeot Kupa bajnoki címét.”

Berta László és Császár László első teljes szezonját fejezi be a Zemplén Rallyn.

– Év elején kibékültünk volna a harmadik, negyedik hellyel, erre most meg itt állunk a második pozícióban. Nagyon jól döntöttünk amikor a Kupasorozathoz csatlakoztunk! Az autó szenzációs! És minden! Jövőre is maradunk a Peugeot Kupában, hiszen nagyon jól érezzük itt magunkat! Jó lenne, ha jönnének fiatalok, szívesen törnénk borsot az orruk alá. A bajnoki címet nem érdemelnénk most meg, de bízom benne, hogy az ezüstért jót fogunk meccselni!

Trencsényi Vince és navigátora, Szegedi Máté kihagyta az előző futamot.

– Külföldön voltunk és az Ózd Rally-t gondoltuk a minuszolós versenyünknek, de még harcban állunk a Peugeot Kupa és a 2WD Kupa év végi dobogós helyezéseiért, ezért ezt a másfeles szorzójú versenyt semmiképpen sem szerettük volna kihagyni. Az első helyre már matematikailag sincs esélyünk, de Berta Laciékkal szeretnénk egy jót csatázni. Az előző években nem nagyon volt ezen a futamon szerencsém. A defektek mindig megtaláltak. Az lesz a fő célunk az eredményesség mellett, hogy próbáljuk defekt nélkül megúszni. Szeretem ezeket a technikás pályákat, és esőre is számítunk.

Versenyben vannak

Vogel Adrienn a legjobb magyar autóversenyző nő díj jogos tulajdonosaként nem sokat pihen, talán ő ül versenyautóba a legtöbbet a Kupások közül.

– A két bajnoki futam között is volt lehetőségünk versenyezni. Egy másik típussal indultunk külföldön és ez kicsit meg is nehezíti a dolgom, hiszen a Peugeot sokkal kezesebb, mindig kell tesztelnünk utána, hogy visszaszokjak a direkt kormányhoz. Nagyon várom a versenyt, mert szeretem ezeket a gyorsasági szakaszokat! A mádi és a fonyi a kedvencem, de Miki segítségével remélem a többin is jól letalálunk majd. A belső felvételeket már nézegetem, készülök. Matematikailag még akár a dobogó harmadik helyére is odaférhetnénk, de nyilván ebbe a többieknek is lenne beleszólása. Nagyon szeretem a kiélezett helyzeteket, és mindent megteszünk azért, hogy a legjobb eredményt hozzuk ki magunkból!

Vida Péter abszolút újoncként érkezett meg év elején a Peugeot Kupába, versenyről versenyre látszik rajta a fejlődés, legutóbb második helyen fejezte be az ózdi futamot.

– Nagyon jól érezzük magunkat. A nulláról becsöppentem a legerősebb bajnokságba! Most is az a legfontosabb, hogy minél több versenykilométert tudjak megtenni és jó lenne kicsit ott lenni a többiek sarkában, mint a legutóbbi versenyen. A két napos futam újdonság lesz nekem, nagyon várom már. Idén sajnálom, hogy kihagytam a murvás versenyt, jövőre biztosan ott leszek azon is. Az ózdi salak nagyon bejött és most is lesznek murvás részek... Jó kis év volt idáig, ami célt kitűztünk, azt már túlszárnyaltuk. Lépésről lépésre megyünk előre, nagyon tetszik nekem az autó, élvezem minden kilométerét.

Pénteken az adminisztratív és technikai átvételek után szombaton és vasárnap is három-három különböző gyorsasági szakaszt kell két körben megtennie a mezőnynek.

Vasárnap délután

Azt, hogy ki lesz a Peugeot Rally Cup Hungary bajnok párosa, azt legkésőbb vasárnap délután, a szerencsi céldobogón tudjuk meg. Ahogy egész évben úgy ezen a futamon is a párosok a bajnoki és a kupás pontok mellett pénzdíjazásban részesülnek, melyet a Kupasorozat szervezője, a Peugeot magyarországi importőre ad át a dobogós helyezetteknek.

Peugeot Kupa állása az ötödik futam után:

1. Hangodi Bendegúz, Bunkoczi László Prestige Motorsport Kft. 63 pont

2. Berta László, Császár László PSZA Motorsport Egyesület 49 pont

2. Trencsényi Vince, Szegedi Máté Extrém Sport Team Kft. 38,4 pont

4. Vogel Adrienn, Maricsek Miklós Roger Racing Kft. 24 pont

5. Vida Péter, Bárdos Péter Borsod Race Media Kft. 20,8 pont

6. Csoma András, Radó István Vestin Vintage Kft. 10 pont

7. Viszló Csaba, Szilassy Arnold Kole Media Center Kft. 5 pont