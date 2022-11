Valami egészen magával ragadó az a hangulat, ami az utóbbi időben Csomós Miklóst és Nagy Attilát körül veszi a szurkolók részéről. Régen lehetett ilyet tapasztalni a hazai raliban, már-már a hőskort idézi az a szeretetet, helyenként rajongás, amit valamennyi versenyen erőt ad a kettősnek és a csapatnak. Csomósék idén az ERC-ben tanultak, de az Integra Group Ózd Rallyn a hazai bajnokságban is megmutatták magukat. Nem csupán ott voltak a legutóbbi futamon, hanem visszarobbantak a hazai köztudatba. Hét tized másodperccel maradtak le a futamgyőztes Mads Østbergtől, ami azt jelzi, hogy a nemzetközi porond egyértelműen fejlődést hozott Csomóséknak.

Csomósék ismét ott lesznek a hazai mezőnyben

Fotós: ME

Visszarázódtak

- Szerettünk volna a Barum Rally után visszarázódni, a balesetünket követően pedig személyes célom volt, hogy Attila bizalmát visszaszerezzem - fogalmazott Csomós Miklós. - Minden szempontból jól sikerült a verseny, még akkor is, ha végül hét tizeddel lecsúsztunk a győzelemről. Most pedig következik a Zemplén Rally, ami számunkra különösen kedves, hiszen egyértelműen hazai versenynek számít. Némi bizonytalansági faktor volt, hogy időközben meghirdettük az autót. Egyelőre azonban nálunk van, így az R5-össel leszünk ott a mezőnyben. Nagyon szeretnénk bizonyítani, és jó érzésekkel lezárni ezt a nagy utazást, ami 2022-ben velünk történt.

Az R5-ös Škoda Fabia lehetséges értékesítése is a tervszerű, tudatos építkezésről szól a csapat esetében. Ebből is látszik, hogy már a következő esztendőt, a 2023-as bajnoki szezont készítik elő. A “bemelegítő” ERC-szereplés után élesben is szeretne bizonyítani a borsodi kettős.

Jött a rutin

- Nagyon sok tapasztalatot szereztünk még akkor is, ha idén nem volt az eredményünk értékelve. Rengeteg új impulzust kaptunk, az ismeretlen közeg, az új gyorsasági szakaszok pedig folyamatos fejlődésre sarkalltak minket. Jövőre viszont egyértelműen úgy szeretnénk részt venni az ERC-sorozatban, hogy élesben is ott vagyunk a legjobbak között - utalt a következő időszakra Csomós Miklós. - Minden szempontból nagyon sokat jelenthet egy év rutin, erre építve kívánunk jövőre jól szerepelni. A részidők, a szakaszeredmények azt mutatják, hogy a jelenlegi mezőnnyel fel tudjuk venni a harcot, versenyképesek lehetünk. Korábban a ralisprint, majd a Rally2-es és az Rally1-es futamokra is győzelmi szándékkal utazunk el, ez most sem változott, amikor az ERC-ben vagyunk érdekeltek. Egy versenyzőnek soha, semmikor nem lehet már célja, csak akkor lehet sikeres.

Improvizálni kell

A VIII. Therwoolin Zemplén Rallyn Csomósék szeretnének egy jóízűt autózni, pozitív élményekkel lezárni a 2022-es esztendőt. Az ugyanis biztosra vehető, hogy néhány hónap múlva közös pályafutásuk egyik legnagyobb kihívásokkal tarkított szezonjuk kezdődhet majd el. Erre pedig minden szempontból fel kell készülni.

- Ózdon nagyon kevés hiányzott, hogy megnyerjük a versenyt. Örömmel tölt el, hogy a korábbi világbajnok Mads Ostberggel is partiban voltunk. A zempléni szakaszok és az időjárás teljesen kiszámíthatatlan, ezért sokat kell majd rögtönözni, azonnal reagálni. Ez egy kicsit megnehezíti a tervezést, de a ralinak ez is a szépsége. Bízom benne, hogy nagyon sokan kilátogatnak majd a pályák szélére, hiszen idén vélhetően utoljára ülünk versenyautóba.