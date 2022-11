A DVTK-Hun-Therm női kosárlabda együttese a vasárnapi vesztes bajnoki után szerdán az Euroliga B-csoportjának harmadik fordulója keretében szerepelt a Sopron Basket otthonában. A vendégeknél sérülés miatt Jovanovic nem volt bevethető állapotban.

A nemzetközi kupa címvédője kezdte a pontgyártást a mérkőzésen, majd a pörgős támadások végére mindkét oldalon hibás befejezés csúszott, három kimaradt dobást is láthatott a közönség. Garbin egyenlített, majd felváltva estek a kosarak, így egymás mellett haladtak a felek (7-7). Egy labdaszerzés után Sykes volt eredményes, de Guirantes is elért egy duplát, majd Brooks hagyott ki két büntetőt, és ezt lemásolta a túloldalon Garbin is. 12-10-es soproni vezetésnél egy ideig „befagyott” az eredményjelző, amit Kiss A. két értékesített büntetője tört meg. Aho N. lopott labdát és ziccere után 13-14-es állásnál hazai időkérés következett. Sykes pontjai után Aho N. az utolsó pillanatban eleresztett kettese zárta negyedet (20-16).

Fegyverneky-tripla indította a folytatást (23-16), majd ismét a küzdelem dominált pontok nélkül, ami után Völgyi Péter érezte úgy, hogy időt kell kérnie. A hosszú kosárcsend végére Garbin triplája tett pontokat (23-19), majd Bernáth hármasa és Kiss A. kettese után zárkózott a DVTK (25-24). Ez a tény felébresztette a vendéglátót, Magbegor eredményes játékának köszönhetően fokozatosan elléptek (32-24), Guirantes pontjai csak a különbség tartásához voltak elegendőek. Azonban Kiss A. duplája és egy eladott labda után 34-29-nél a soproni kispad érezte úgy, hogy időt kell kérnie. Kiss A. bátor játéka és pontjai után 36-33-ra zárkózott csapata, a negyed végére pedig Guirantes és a hazai oldalon Brooks kihagyott dobása jutott (38-33).

Cserékkel próbálta

A harmadik felvonást Kunek triplája nyitotta, majd Green ellen védekezett jól a vendéglátó, de mivel a túloldalon rontottak, nem nőtt az előnyük. Egészen addig, míg Stankovic be nem gyötört egy kettest, (43-33), majd Magbegor és Bernáth pontváltását követően 45-35 volt állás. Ebben az időszakban felváltva estek a kosarak, ám Kunek hármasa után időt kért a DVTK (50-37). Magbegor maradt nagyon egyedül a DVTK palánkja alatt, így saját rontott dobását is összeszedve harcolt ki kétpontosa mellett büntetőt, a túloldalon Aho N. kozmetikázta az eredményt (53-40). Völgyi Péter cserékkel próbálta felrázni csapatát, ám amikor feljebb zárkózott volna a piros-fehér együttes érkezett Kunek és a triplája (58-44). DVTK időkérést követően a kihagyott lehetőségek támadásai után Garbin talált be középtávolról (58-47), amire Sykes kétszer is válaszolt, így magabiztossá kezdett válni a soproni előny az utolsó felvonásra (62-47).

A záró tíz percet Bernáth révén ezúttal diósgyőri tripla indította, majd Aho N. egészen távolról ért el hárompontost, így nem volt csoda, hogy 62-53-nál soproni időkérés következett. Czukor triplája után nyugodott meg némileg a vendéglátó, de Kányási kettesével tartotta a csapatát. Sőt, Kiss A. duplája után tízen belülre került a látogató (65-57). Ezután Guirantes sapkázott is egyet, így a 8-10 pontos különbség állandósult a felek között: ezen Brooks hármasa változtatott (70-57). Továbbra is ment mindkét oldal becsülettel, az akarattal nem volt gond, azonban a befejezésekbe több hiba is becsúszott. Az utolsó két percre 72-62-vel érkeztek a csapatok, majd Völgyi Péter még egy időkéréssel próbálkozott a hajrában (74-65), de az inkább nagyon küzdelmes, mint látványos mérkőzést végül behúzta a Sopron (75-65).



Sopron Basket – DVTK-Hun-Therm 75-65 (20-16, 18-17, 24-14, 13-18)

Sopron, 400 néző. V.: Gracin (horvát), Pipan (szlovén), Mikulic (horvát).

Sopron Basket: Fegyverneky (5/3), KUNEK (16/12), MABEGOR (18), SYKES (16), Brrroks (13/3). Csere: Böröndy (-), Czukor (5/3), Stankovic (2), Varga A. (-). Vezetőedző: Gáspár Dávid.

DVTK-Hun-Theerm: Guirantes (8), Aho N. (13/9), Bernáth (14/6), Garbin (8/6), Green (5). Csere: Kányási (5), KISS A. (12). Vezetőedző: Völgyi Péter.

Gáspár Dávid: – Rövid időn belül játszottunk ismét a DVTK ellen, és ilyenkor, az egymást követő meccseken gyakran előfordul, hogy a két csapat alkalmazkodik egymáshoz. Ami az első meccsen bejött, az most nem működött mindig. A DVTK-n látszik, hogy jó csapat, együtt dolgoznak, a győzelemhez gratulálok csapatomnak.

Völgyi Péter: – Nem játszottunk rosszul, bár volt néhány olyan 2-3 perces periódus, amikor nem koncentráltunk eléggé, és a Sopron ezt kihasználta. Az elején a ziccerekkel hadilábon álltunk, a hazaiak a külső dobásokkal voltak így, de aztán ezek változtak. A harmadik negyedben, bár készültünk arra, hogy ellenfelünk agresszívabb lesz, ezt mégsem sikerült jól lereagálnunk, emiatt nem tudtuk szorosabbá tenni a végjátékot. Nem vagyok elégedetlen, volt számos reményteljes periódusunk a meccs alatt.