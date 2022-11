Mads Østberg minden versenyt megnyert idén a magyar ralibajnokságban, amelyen elindult. A Citroën C3 Rally2 pilótája és alkalmi navigátora, a svéd Johan Johansson a szezonzáró VIII. Therwoolin Zemplén Rallyt is megnyerte, bebiztosítva így év végi győzelmüket. A csapatfőnök szerint minden láncszem a helyén volt, ennek köszönhető a csapat sikere.

Győztes alkat

Az abszolút hetedik hely is elég lett volna az év végi bajnoki győzelemhez a szezonzáró futamon, de a Citroën C3 Rally2 versenyautóval versenyző Mads Østberg nyerni szeret és a versenyautója is nyerőképes. A norvég pilóta és svéd navigátora a második szakasztól az élre állt a VIII. Therwoolin Zemplén Rallyn és az utolsó gyorsaságin is csak annyira engedett ki, hogy 2,7 másodperc előnye azért maradjon. Ezzel hatból hat futamot megnyerve megszerezte a 2022-es nyílt magyar ralibajnokság bajnoki címét a Citroën Rally Team csapata.

Fotós: Dudas Endre - DuEn

Nehéz verseny volt, az utolsó gyorsasági igazán lidércesen alakult, a szakasz elején és végén semmit nem lehetett látni a hatalmas ködben, miközben a középső részen, a dombon szikrázó napsütésben autóztunk - összegzett az újdonsült magyar bajnok. - Örülök, hogy megnyertük a versenyt, annak pedig még jobban, hogy ezzel együtt megnyertük a bajnokságot is. Mind a hat futamon, amelyen elindultunk, mi bizonyultunk a leggyorsabbaknak a Citroën Rally Team Hungary színeiben. Minden verseny nagy kihívás volt, hiszen számomra tavaly még teljesen ismeretlenek voltak ezek a pályák, számos új helyszínen versenyeztünk. Mindig sokat lehet tanulni ezekből az új dolgokból. Annyi változott még az előző évhez képest, hogy próbáltam biztonságosan versenyezni, mindig a teljes bajnoki szezont szem előtt tartani. Két és fél évvel ezelőtt jártam először Magyarországon, ez alatt az idő alatt nagyon sok embert megismertem, sok barátság szövődött és egy nagyon jó csapatba kerültem, ahol mindenki tökéletesen végzi a munkáját, így nekem is a legjobbat kellett nyújtanom.



Sikeres esztendő

Balkányi György, a C Automobil Import Kft., a Citroën magyarországi forgalmazójának ügyvezetője és egyben a csapat vezetője is elégedett az eredménnyel.

Nagyon sikeres évet zártunk. Ehhez az kellett, hogy a csapatból mindenki tökéletes munkát végezzen. A Tagai Racing Technology az összes futamra megbízható autót és szerviz hátteret biztosított - tette hozzá Balkányi György. - A Citroën C3 Rally2 versenyautó egész szezonban hiba nélkül működött. Mads idegen környezetben, nagyon gyors magyar pilóták ellen hatból hat versenyt megnyert. A navigátor, Patrik Barth számára még nagyobb kihívást jelentettek a teljesen ismeretlen versenyek, hát még az utolsó versenyre beugró Johan Johanssonnak. Tóth Imre a tapasztalatából nagyon sokat tudott átadni Mads-nek, aki támaszkodott is erre a pálya- és helyismeretre. Egy megbízható pilótával, egy megbízható autóval és háttérrel megszereztük a bajnoki címet. Büszke vagyok, mert minden láncszem, minden fogaskerék a helyén volt egész évben és ennek köszönhető a siker. Nagyon örülök neki, hogy lehetőségünk volt arra, hogy Magyarországra egy világbajnokot tudtunk hozni. Ezzel színesítettük a hazai mezőnyt, valamint motiváltuk a magyar versenyzőket, hiszen mindenki a maximumot hozta ki magából a szezonban. Gratulálunk mindenkinek.

Fotós: Dudas Endre - DuEn

Felkészített technika

Tagai Tamás, a versenyautót felkészítő csapat vezetője is büszke a sikerre.

Nagyon örülök, hogy sikerült megnyernünk a bajnokságot, az pedig különösen jó, hogy mindezt egyetlen technikai hiba nélkül tudtuk teljesíteni. Nagyon köszönöm a szervizcsapatnak, tökéletes munkát végeztek egész évben. Ez a siker nem válhatott volna valóra, ha nincs mögötte a Citroën magyarországi forgalmazójának támogatása, és kellett egy megbízható pilóta, aki egész évben hiba nélkül teljesített. Őszintén szólva már nagyon vártam a Zemplén Rally végét, tudtam, hogy csak akkor veszíthetjük el a bajnokságot, ha az autó megáll. Éppen ezért mindent megtettünk a felkészülés során, de azt is tudtuk, hogy a technikai sportokban bármi megtörténhet.