A második játékrész elején hamar hátrányba került, létszám tekintetében a DVTK, és bizony voltak forró pillanatok Voris kapuja előtt, de a hazaiak kivédekezték a kritikus 2 percet, ami után egy picit változott a játék képe. Olyannyira, hogy Wehrs könnyen megszerezhette volna a harmadok gólt, ha jól veszi át a korongot a kapu torkában. Persze ettől függetlenül ebben a harmadban már egy ,,másik” Újpest volt fent a pályán, és a szépítésbe beletett erőfeszítéseiket a 28. percben góllal koronázták meg, Peresunko passza után Lászlóffy balról volt eredményes (2-1). De nem érték be ennyivel. A DVTK nem tudta kontroll alatt tartani a meccset, sokszor a középső harmadban vesztettek korongot, és ez nem sok jót ígért. A 31. percben jött az egyenlítés, a zavaros védekezést Pokornyi használta ki, aki távolról suhintotta a pakkot a kapura, Kovács A. még beleért a lövésbe, így az egyenlítés az ő nevéhez fűződik (2-2). A folytatásban a kábán játszó hazai gárdának előbb Shirley lőhetett volna gólt, de pár centit tévedett, majd a 33. percben Benk remek passzából Kiss Patrik ért el szépségdíjas találatot (2-3). A megtáltosodott lila-fehérek ebben a játékrészben Pokornyi révén még egy kapuvasat is összehoztak, és többször is megtornáztatták Voris kapust, ez a húsz perc egyértelműen az övék volt.

Három gyors gól

A harmadik felvonásban, öt perc játék után előbb Mattyasovszky, majd Blasko került góllal kecsegtető helyzetbe, aztán Páterka és Lövei tette próbára Rajna kapust. Ez utóbbiak hazai emberfórban történtek. A harmad közepén kettős emberelőnyhöz jutott a DVTK, amit duplán sikerült kihasználni. Előbb a 49. percben Razumniak balról érkező átadását, a túloldalról Páterka küldte a ketrecbe, 5 a 3 elleni létszámban (3-3), majd egy minutummal később Whers lövésébe Blasko piszkált bele, 5 a 4 ellen (4-3). A beindult üzletben még ugyanebben a percben Lövei átadását Galajda zúzta a kapuba, immár 5 az 5 elleni játékban (5-3). Ez a nyolcvan másodperc elég volt ahhoz, hogy a DVTK eldöntse azt a meccset, amely után a második harmadra nehéz magyarázatot találni.

A DVTK Jegesmedvék csapata legközelebb vasárnap 14.05-től lép pályára, Erste Liga mérkőzésen a Debreceni EAC vendégei lesznek.