Női kosárlabda NB I/B Zöld csoport, 1. fordulójának eredményei:

Diósgyőri VTK U23 – Ajka 71-51 (15-8, 15-17, 25-13, 16-13)

Miskolc, 100 néző. V.: Gergely Cs., Nyíri.

Diósgyőri VTK U23: Márkusz (3), Aho T. (14/3), Bacsó (4/3), Oláh F. (10/3), Vég-Dudás (4).

Csere: Kovács É. (-), Filep (2), Albert Sz. (7), Poczkodi (6/6), Fárbás E. (13/3), János B. (8). Edző: Stefan Svitek.

Stefan Svitek: – Örülök, hogy ezúttal is sok játékosnak tudtam lehetőséget adni. A meccs első felében nem mutattunk extra teljesítményt, a másodikban jobbak voltunk, gyors indításokból is voltak góljainak, és jobban is védekeztünk. Ezúttal az ellenfél is erősebb volt, mint az előző meccseken, összességében hasznos mérkőzés volt ez is.