A DVTK-Hun-Therm női kosárlabdacsapata történelmének első hazai Euroliga csoportmeccsét játszotta csütörtökön este. A piros-fehérek a B jelű nyolcas mezőnyének 2. fordulójában, a DVTK Arénában a belga bajnok, Kangoeroes Mechelen gárdáját fogadták, győzelmi reményekkel.

Jobban kezdett a kék mezes vendégcsapat, másfél percen belül három akciójukat fejezték be eredményesen (2-7), a harmadik perc elején pedig már a második triplájukat húzták be (5-10). Az alaphangot követően nem jött más szín, hiába cserélt gyorsan hármat a hazaiak szakvezetője, és küldte be Kiss A.-t, Garbint és Kányásit, maradt a sok lyuk a védekezésben (10-18). Emiatt a 6. percben hazai időkérés következett, de ennek ellenére, a rövid szünet után meglett a közte tíz (10-20). Az egykori diósgyőri játékost, a chilei Morrisont nm tudták tartani a piros-fehérek, a center a triplavonal mögül jutott 10 pont fölé az első játékrész hajrájában (12-25), de még erre is rá tudott tenni egy lapáttal a mecheleni együttes (14-28).

A vendég Kenguruk hatos rotációja a második ment elején, Denys pályára küldésével lett hét emberes. A hazaiak trénere nyolc játékost forgatott, és a picivel gyorsabb játéknak, és a pontos tripladobásoknak köszönhetően, a 13. percre szoros lett a meccs (24-30). Időt is kértek a belgák, a visszatérés után pedig kerekre hizlalták az előnyüket (24-34). A negyed közepén Van Gils először került pályára, ezzel 8-8 lett a ,,beavatottak” száma. Mivel a DVTK dobószázaléka jóval gyengébb volt, mint a vendégeké, így nem igazán volt esély a jól védekező belgák utolérésére (28-43). A hosszú szünetig, Denys duplájával félszáz felé mentek a kékek, és jelentős előnyt szereztek a meccs második felére (35-51).