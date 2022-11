A Tiszaújvárosi Triatlon Klub U23-as világbajnoka, Lehmann Csongor a 39. helyen érkezett célba a hétvégi eseményen. A pillanatnyi hullámvölgy ellenére a 23 éves sportoló – legjobb magyarként – a 9. helyet foglalja el a 2024-es párizsi olimpia kvalifikációs listáján, a világranglistán pedig a 13. pozíció az övé.

A brutálisan erős bermudai mezőnyben a korábbi világbajnok francia Vincent Luis nyert. Ötödik lett a tokiói olimpia egyéniben ezüst-, mix-váltóban aranyérmese, a brit Alex Yee, aki mögött hatodikként érkezett célba a tokiói ötkarikás játékok egyéni bajnoka, a norvég Kristian Blummenfelt, aki tavaly és idén is begyűjtött egy világbajnoki címet. A tokiói olimpia 7. helyezettje, Bicsák Bence volt a legjobb magyar, 8. lett.

Egyenletes teljesítmény

– A kétkörös, összesen 1500 méteres úszás során az első körben hárman elúsztak, Csongor 17 mp hátránnyal ugrott a vízbe a második körre, a későbbi győztes Luis után – fogalmazott a verseny után Lehmann Tibor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője. – A második körben az ő vezetésével egy kisebb csoport felúszott, így 8-10 fő kezdte meg a 40 km-es kerékpározást elől, utánuk folyamatosan jöttek ki a vízből. Luis és edzéstársa, a portugál Vilaca irányításával őrült tempóban szöktek az üldözőktől, akiket többek között az olimpiai bajnok norvég Blummenfelt „szedett” össze. A kerékpár-pálya durva emelkedőivel, az erős oldalszéllel okoztak kemény kihívásokat. A rendkívül intenzív menés okozta Csongor vesztét is a 3. körben, amikor leszakadt a 8 fős szökevény bolyról, és már nem tudott regenerálódni és visszazárkózni a kerékpározás során. Így néhány kört az üldöző bolyban töltött, ahol szintén akcióztak. Végül egyedül fejezte be a kerékpározást, majd becsületből lefutotta a 10 km-t és a 39. helyen érkezett célba. Furcsán hangzik, de talán szerencsésebb lett volna lassabban úszni, és a nagy bolyban kerékpározni, de a verseny már csak ilyen. Csongor sem gép, egy idősebb sportolóval is előfordulnak hasonló hullámvölgyek, különösen igaz ez egy 23 éves fiatal versenyzőre. Ezzel együtt a teljes szezont kell néznünk, ahol rendkívül egyenletes teljesítményt nyújtott. A legfőbb célunk a 2024-es párizsi ötkarikás játékok. Az olimpiai kvalifikációs listán a 9. helyen áll, a világranglistán pedig a 13., ami óriási előrelépés egy év alatt. Csongor Bermudával a tervek szerint befejezi a szezont, 3 hét pihenés után pedig kezdjük a felkészülést a kvalifikáció legfontosabb évére, 2023-ra.

A tények

A végeredmény: 1. Vincent Luis (francia) 1:49:37 óra, 2. Antonio Serrat Seaone (spanyol) 1:49:45, 3. Roberto Sanchez Mantecon (spanyol) 1:49:54,... 8. Bicsák Bence (magyar) 1:50:14,... 20. Dévay Márk (magyar) 1:51:24,... 39. Lehmann Csongor (magyar) 1:57:11.