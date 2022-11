A labdarúgó megyei II. osztály Kelet csoportjában, a 15. fordulóban, vasárnap Karcsai LSE – Garadna-Talentum SC meccset rendeztek. Az összecsapás viszont nem ,,ment végig", 8-0-s hazai vezetésnél az első félidő után nem folytatódott. A vendégek már a kezdéskor sem voltak meg tizenegyen, pusztán nyolcan, és a második játékrészre sérülés miatt már nem tudtak kimenni legalább heten sem.

– Csak nyolcan értünk a helyszínre, különböző ok miatt, ám ha már ott voltunk, és az ellenfél is átöltözött, úgy gondoltuk, kezdjük el a mérkőzést – kezdte Bujnóczki Máté, a garadnaiak elnöke. – Egyikünk-másikunk eleve nem volt teljesen egészséges, többek között én sem, már az első félidő befejezése előtt tíz perccel le kellett volna mennem, lábfájdalmak miatt, de erőt vettem magamon. A szünetben aztán kiderült, nem tudom folytatni, de társam, Szabó Norbert sem, ő is hetek óta sérülten vállalta focizást. Megpróbáltuk a lehetetlent, addig a pontig tartott... Közöltem a karcsaiakkal, és a játékvezetőkkel, hogy nem tudjuk folytatni, megértették, a hazaiak megköszönték, hogy legalább egy félidőre kiálltunk. Jobb is ez így, mert nem lett volna jó, nem mutatott volna túl jól, ha mondjuk kétszámjegyű eredménnyel kapunk ki.

Négy-öt új játékos

A kistelepülés csapata jelenleg a 15., utolsó helyen áll a csoportban (Tiszalúc visszalépett, így ők vannak a 16. helyre sorolva), 1 ponttal, ezt az egy egységet még október 30-án a Szerencs elleni 2-2-es döntetlen eredményeként gyűjtötték. A GTSC-nek egyébként volt egy elmaradt mérkőzése is az ősszel, október 8-án nem utaztak el Pálházára, így a hegyköziek ,,papíron nyertek" 3-0-ra.

– Sok változás volt a keretünkben a nyáron, hatan eligazoltak, ketten pedig abbahagyták a labdarúgást, és közülük szinte mindenki kezdő volt korábban – nyilatkozta lapunknak Bujnóczki Máté. – Megszüntettük az U19-es csapatunkat, a fiatalok többször jelezték, hogy miért nem próbáljuk ki őket, nos, hallgattunk a szóra, és úgy döntöttünk, hogy rájuk alapozzuk a csapatot, a pár régi ember mellett. Jelenleg úgy néz ki, hogy mindez nem jött be... Sajnos, a teljesítményük elmaradt a várttól, és hozzá kell tenni, hogy a kisebb kritikákat is elég nehezen viselték. Úgy látom, tapasztalom, hogy a fiatalabb korosztály sporthoz, focihoz való hozzáállása nem olyan, mint kellene. Én 2005-től játszom, itt, Garadnán, túl vagyok már mintegy 500 mérkőzésen, de mindig alázattal megyek ki a pályára, és azzal, hogy nyerni akarok.

A tavaszi folytatást firtató kérdésünkre a garadnaiak vezetője az alábbi választ adta.

– Leült már a vezetőség, beszélgettünk erről, és azt mondtuk, hogy csináljuk. Megpróbálunk hozni játékosokat a környékről, esetleg Szlovákiából is, akik kimentek tőlünk oda, szeretnénk visszaigazolni őket, bár a télen ez nem könnyű feladat. Nagyjából 4-5 főre van szükségünk, a cél természetesen a bennmaradás – jegyezte meg Bujnóczki Máté. – 2010-től vagyunk folyamatosan a megyei II. osztályban, mint legkisebb lélekszámú megyei település. A miénk egy baráti társaság, azonban első a civil élet, a munka. Van, aki a hét végén is dolgozik, volt olyan, hogy valaki egyből a munkából ,,esett be" a mérkőzésre. Ahhoz, hogy továbbra is működni tudjunk, szükségünk van a helyi önkormányzat segítségére, amit ezúton is köszönünk. Illetve várjuk támogatók segítségét is.

A garadnaiak első embere elárulta azt is, hogy van együttműködésük az Encsi VSC-vel. A megyei második vonalban U14-es, U16-os, vagy U19-es csapatot versenyeztetni kell, és az EVSC a legkisebbeket biztosítja a GTSC számára.