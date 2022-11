DVTK tartalék - Sényő-Carnifex FC 2-2 (2-2)

DVTK Edzőközpont, 100 néző. V.: Németh G.

DVTK tartalék: Bánhegyi - Farkas D., Viczián, Mrva, Vincze D., Bencsík D., Illés B., Vajda B., Jurek (Fekete V.), Szőke, Könyves (Molnár R.). Vezetőedző: Vincze Richárd.

Sényő-Carnifex FC: Szondi - Klepács, Márton, Fenyőfalvi, Toldi (Barta), Jócsák (Fabu), Farkas M., Schmidt, Sztankó (Orosz), Kapacina, Vámos M (Matyi). Vezetőedző: Fiumei Viktor.

G.: Farkas D., Szőke A., ill. Toldi A., Schmidt P.

Kiállítva: Mrva

Jók: Farkas D., Illés, ill. az egész csapat.

Vincze Richárd: - Úgy kezdtük a meccset, ahogy kell. Rengeteg helyzetet alakítottunk ki, kétgólos vezetést szereztünk, ebben az időszakban úgy nézett ki, hogy akár nagyobb arányú győzelmet is arathatunk. A félidő végén azonban öt perces koncentráció hiány és felelőtlenség miatt kiegyenlített az ellenfél. A második játékrészt végig támadtuk, nagyon sok lehetőséget teremtettünk a Sényő kapuja előtt. A vendégek azonban hősiesen védekeztek, a kapusuk pedig több bravúrt is bemutatott. A kiállítás után tíz emberrel is nekünk volt ziccerünk, de sajnos nem tudtunk betalálni. Meg kell tanulnunk, hogy a futballban egy pillanatra sem szabad csökkenie a koncentrációnak, mert ha ez történik, akkor a korábbi szintre nagyon nehéz visszajönni. Gratulálok a Sényőnek, hogy egy pontot el tudtak tőlünk vinni.

Fiumei Viktor: - Egy héttel ezelőtt “kikaptunk” 2-2-re, ezúttal viszont nyugodtan mondhatom, hogy “nyertünk” 2-2-re. Erre a teljesítményre az előttünk álló feladatok kapcsán mindenképpen építhetünk.