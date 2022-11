DVTK tartalék - Putnok FC 2-2 (0-1)

DVTK Edzőközpont, 150 néző. V.: Valu T.

DVTK tartalék: Sándor K. - Balázs P., Szűcs K., Ivánka, Mrva, Kotula, Balázsi L. (Peisser), Bencsík, Illés, Vajda (Vincze D.), Hetyei (Fercsák). Edző: Vincze Richárd.

Putnok FC: Pápai - Sághy, Galacs, Nagy Zs. (Nádimov), Katona (Csiba), Buda (Csutora), Csiki, Vajda (Komári), Dobrovolszki, Nemes M., Juhos (Gellén). Vezetőedző: Szala Ákos. G: Balázs P., Bencsík, ill. Nagy Zs. Dobrovolszki (11-esből). Jók: Balázs P., Szűcs K., Kotula, Illés, Vajda, ill. Pápai, Sághy, Csiki, Nagy Zs.

Vincze Richárd: - Szerintem nagyon jól szórakoztak a szurkolók. A mérkőzés elejébe egy kicsit belealudtunk, ekkor az ellenfelünk vezetést szerzett és az előnyüket még növelhették is volna. A tizedik perctől viszont nagyon jól játszottunk, végig az ellenfél térfelén birtokoltuk a labdát. Türelmesek voltunk, sokszor helyeztük nyomás alá az ellenfél kapuját, aminek köszönhetően ki is egyenlítettünk. A fordulás után kigyelítettebbé vált a játék, de ekkor is kontroll alatt tartottuk a dolgokat. A Putnok azonban újra megszerezte a vezetést, erre azonban gyorsan válaszolni tudtunk. A végén mindkét csapat megszerezhette volna a győzelmet, de a végeredmény így igazságos. Nagyon büszke vagyok a fiainkra, mert egy kiváló ellenféllel szemben sikerült egy ilyen jó meccset játszani. Gratulálok a putnoki sportbarátainknak, hogy ilyen jó csapatuk, és stábjuk van!

Szala Ákos: - Igazságos döntetlen született, mert a gólok mellett mindkét oldalon voltak még lehetőségek. Egy jó tempójú összecsapást játszottunk a DVTK tartalékkal. Gratulálok a csapatomnak és a hazaiaknak is az utóbbi öt fordulóban nyújtott teljesítményéhez.

Termálfürdő FC Tiszaújváros – Debreceni EAC 0-2 (0-1)

Tiszaújváros, 150 néző. V.: Horváth M.

Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. (Galambvári) – Bocsi (Gönczi), Tóth B., Jacsó (Illés), Lehóczki, Gelsi, Bussy (Vitelki B.), Lőrincz P., Nagy D., Páll (Erős), Valkay. Edző: Vitelki Zoltán.

DEAC: Ratku – Kónya, Sándor T. (Papp F.), Trencsényi (Kerekes), Korhut, Bényei (Jankelic), Szabó L. (Dari), Al-Sheraji (Aranyos), Soltész, Lakatos, Újvárosi. Edző: Sándor Tamás. G.: Kónya, Lakatos. Jók: Bussy, Gelsi, ill. az egész csapat.

Vitelki Zoltán: – Az első félidő nem olyan volt, mint elképzeltük. Semmilyen téren. A szünetben átbeszéltünk néhány dolgot, ennek köszönhetően a második játékrész már jobban nézett ki. Sajnos eredményességben ismét nem.

Sándor Tamás: – Az első félidőben jól játszottunk, több helyzetet is kialakítottunk, amiből egyet be is lőttünk. A második félidőben kicsit akadozott a támadójátékunk, de így is sikerült helyzetekig eljutni. Örülök, hogy megint sikerült kapott gól nélkül lehozni a meccset.