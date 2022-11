A diósgyőri női kosárlabdacsapat a csütörtöki Euroliga sikere után, – amelyet a belga bajnok, Kangoeroes Mechelen ellen ért el, a meccs utolsó másodpercében született Guirantes találattal (79-78) – a hét utolsó napján már egy másik erős csapat ellen lép pályára. A piros-fehérek az NB I 8. fordulója keretében, a magyar bajnok, Euroliga címvédő Sopron Basket vendégei lesznek, vasárnap 14.05-től. Ez a bajnoki azért kezdődik ilyen korán, mert az M4 Sport televízió élőben közvetíti. A szokatlan időpont miatt nem is tud mást tenni a DVTK-Hun-Therm együttese, mint hogy szombaton útra kel, a délelőtti edzést követően, és így, a pénteki egy tréninget is beleértve, összesen két közös gyakorlást tudnak összehozni a rangadó előtt. Amire jó hangulatban készültek a diósgyőriek, a már említett csütörtöki siker után.

– Guirantes volt az A variáció, az, hogy ő fejezze be a támadást – elevenítette fel kérésünkre a csütörtök este végjátékát Völgyi Péter, a DVTK-Hun-Therm vezetőedzője, majd így folytatta: – A bedobást követően át tudta venni a labdát, és meg is oldotta a feladatot. Ha ez nem jött volna össze, mármint a passz, akkor a B megoldás az lett volna, hogy a sarokba kerüljön ki a labda, vagy centerben Green kapja meg. Mindez attól függött, hogy az ellenfél mire helyezi a hangsúlyt a labda játékba hozatalakor. Nagy öröm, hogy sikeres volt az akció befejezése, nagyon nehéz lett volna, a múlt heti, Schio elleni hosszabbításos EL-vereség után egy újabb elvesztett végjáték. Ez a győzelem egy megerősítés volt szánunkra, hogy lehet rosszul játszani, dobni, de az utolsó pillanatig harcolni kell, és ezt a közönség meghálálja. Szerintem nagyon jó hangulat volt a mérkőzésen, a harmadik negyedben minden drukker segített minket abban, hogy felálljunk, és véleményem szerint jó élményekkel mehettek haza. Megdolgoztunk a győzelemért, a meccs után az öltözőben nagy volt a vidámság. De nem lehet ezt elnyújtani, mert jön az újabb feladat, amely előtt a szakmai stáb nem edzői részére hárul nagyobb teher, a fizioterapeutánk, és a gyúrónk nem unatkozott, unatkozik a meccsig, mert a regeneráción van a fő hangsúly.

Még veretlen

A Sopron Basket csapata az idén még veretlen, és ők számítanak a mostani meccs esélyesének.

– Hibátlanok, és simán verték az általunk is legyőzött belga csapatot, idegenben, ugyancsak Euroliga csoportmeccsen – jegyzete meg Völgyi Péter. – A mi csütörtöki játékunkon látszott, hogy fejben, és fizikálisan is megfáradtunk, a vasárnapi bajnokin nem szabad így kezdeni, mivel ilyen mélyről a Sopron ellen nagyon, nagyon nehéz lenne visszajönni. Persze a bajnokira vonatkozó U20-as szabály miatt most más lesz mindkét csapat rotációja, mint az EL-meccseken, és őszintén szólva kíváncsian várom én is, hogy ebbe a rövid időbe a taktikai elemekből mit tudunk majd belepréselni. Biztos, hogy több cserénk lesz vasárnap, gyakoribb változtatásokkal, reméljük mindennel együtt jó meccset tudunk majd játszani.

Érdekesség, hogy a bajnoki után nem tér haza a piros-fehér gárda, hanem marad Sopronban, egészen a jövő hét szerdáig, amikor ismét a helyi együttes ellen lépnek pályára, de már az Euroliga B-csoportjának 3. fordulójában.

– Egy kis csapatépítésre szeretnénk felhasználni a hétfői napot, ilyen összetartásra eddig nem volt lehetőségünk. Ha az idő engedi, akkor bobozunk egyet, ha nem, akkor arra is van ötletünk. Nem lett volna értelme haza utazni vasárnap, kedden meg vissza, nagyobb lenne a fáradtság az Euroliga találkozó előtt, ezért is döntöttünk a több napos együttlét mellett – mondta Völgyi Péter.