A női röplabda Magyar Kupa negyeddöntőjében kedd este a Diósgyőri VTK csapata a Swietelsky Békéscsaba együttesét fogadta. Mivel két különböző osztályban szereplő gárda találkozott, másodosztályú látott vendégül élvonalbelit, így ebben a párharcban egyetlen találkozó döntött a továbbjutásról.

A vendégek keretében öt légiós várt bevetésre, közülük hárman kezdtek, a görög Iokonomidou, a török Aktas és az amerikai Sullivan, míg az ukrán Oliinyk és a horvát Drpa a kispadon várt bevetésre. Külföldiek tekintetében a Diósgyőr kettőjéből mindketten a kezdőben voltak, a szerb Tosic és a szlovák Vajdová is.

Meglepetésre a piros mezes hazaiak kezdték jobban a meccset, koncentrált játékkal, és remek sáncmunkával 4-2-re alakították az eredményt, ami sok(k) volt a csabaiak szakvezetőjének és időt kért. A gyors fejmosás használt, a vendégek is összerakták a védőmunkát a hálónál, illetve támadásaikat is pontosabban fejezték be (4-7). A DVTK lelkes játéka ellenére, a kezdeményezőbb vendégek ötpontos fórt építettek, és ekkor kért időt a hazai vezetőedző (7-12). Azonban a rövid szünet után is egyre jobban kidomborodott a csabaiak fölénye, Aktas mellett Oikonomidou is egymás után szerezte a pontokat (9-16). Elsősorban szélső ütő helyen voltak erősek a látogatók, és 12-21-nél a hazai időkérés sem tudta megakadályozni, hogy szett végén ne legyen kétszámjegyű a különbség (15-25).

Egri, Tosic

Remek rajtot vett a második játszmában a Csaba (0-4), de a folytatásban a Diósgyőrnek is voltak villanásai, elsősorban Egri teljesítménye volt tapsot érdemlő (6-9). Tosic sem akart lemaradni mögötte, és 11-15 után lehetett volna még szorosabb, ha Vajdová ászát nem nézik vonalon túlinak a játékvezetők. Nem sokkal később, 12-16-nál kért időt a vendégek trénere, majd 14-20-nál, Aktas újabb pontja után a diósgyőriek szakvezetője tette ugyanezt. Az NB I Ligában veretlenül listavezető DVTK megtette, amit tudott, de a magassági és technikai fölényben lévő viharsarkiakkal szemben ez arra volt elég, hogy az előzőnél egy szorosabb szettet produkáljanak (17-25).

A harmadik játékrészben Vajdová pontos ütéseivel tudott partiban lenni a DVTK, majd Tosic szélső ütőből eleresztett bombájával a vezetést is átvették (4-3). Aztán amikor másodszor a vendéglátó jutott előnyhöz (7-6), a csabaiak edzője időt kért. Nagy szívvel játszottak a piros mezesek, de 9-8-as állást követően a hálónál az élvonalbelieknek sült jobban. 9-11-nél kért időt hazai oldalról Németh edző, de mivel az ellenfél két pontos támadása, és két jó sánca után kezdett elhúzni a Békéscsaba (11-16), a második szünetét is kivette a diósgyőri tréner. Az ezt megelőző szakaszban tulajdonképpen eldőlt a játszma, és a meccs is, mert tisztes előnyét megőrizte a Békés megyei gárda, egészen a zárásig (19-25).