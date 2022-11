A labdarúgó második vonal hét végi, 17. fordulójában az egyik feljutásra pályázó alakulatnál, a Gyirmót FC Győr stadionjában lépett pályára a KolorCity-Kazincbarcikai SC együttese. Az észak-borsodiak szeptember 4. óta nem érezték a győzelem ízét, így azzal a szándékkal vonultak ki a gyepre, hogy ezen rossz sorozatukat megszakítsák. A vendégeknél két sérült, Szekszárdi és Dvorschák nem állt rendelkezésre.

A házigazda kezdte agilisabban a mérkőzést, az első percekben Megyeri I G-nek is a helyén kellett lennie, hogy ne szerezze meg a vezetést a gyirmóti csapat. Akadt egy Simon fejes is a dunántúliak oldalán, azonban a barcikai portást kisegítette a kapufa. A 18. percben Erdei könyökét találta el a labda a tizenhatoson belül, azonban a barcikaiak tiltakozása ellenére elmaradt a büntető. A hazai fölény a 31. percben érett góllá, Medgyes Z. szinte az alapvonalról passzolta a labdát Simon A. elé, aki az ötös bal sarkáról Megyeri kapus lába mellett a hálóba lőtt, 1–0. Az esetnél a KBSC kapusa megsérült, le kellett cserélni, névrokona, Megyeri II G. váltotta. Már az első félidő hosszabbításában járt az óra, amikor Nagy P. a bal oldalról laposan középre adta a labdát, Erdei visszagurított Kovács M-nek, aki 20 méterről laposan lőtt, a labda Hlebán kicsit irányt változtatva a kapuban kötött ki, 2–0.

Öngól a harmadik

A pihenőt követően, a 48. percben esélyt mutatkozott a szépítésre a látogatóknál, ugyanis Laczkóval szemben szabálytalankodott Major, a játékvezető pedig büntetőt ítélt a Barcikának. Laczkó balra, félmagasan lőtte a tizenegyest, Hársfalvi számított rá, és kiütötte a labdát oldalra. Ezután ismét a KBSC csatára került helyzetbe, azonban 18 méterről a hazai kapu mellé-fölé durrantott. Aztán ahogyan az ilyenkor lenni szokott, újabb találatot szerzett az a csapat, amelyiknek a hálóőre 11-est fogott: a 62. percben Nagy P. jobb oldali szabadrúgása után a Kovács M. elől menteni igyekvő Székely D-ről pattant a labda a gólvonal mögé, 3–0. Maradt nagyjából fél órája arra a KBSC-nek, hogy valamit még megpróbáljon kihozni az összecsapásból, a 66. percben hármat is cserélt Varga Attila. Azonban sem ez, sem más nem hozott változást, és még a szépítés is elmaradt, mert a ráadásban Takács T. lövését bravúrral védte Hársfalvi. Folytatódott tehát a KBSC gyenge szériája, és most már nagyon a tabella hátsó részében van a csapat.