A férfi röplabda Extraliga 8. fordulójában a GreenPlan-VRC Kazincbarcika csapata vasárnap este a MAFC-BME együttesét fogadta.

A mérkőzés elején a vendég együttes fejezett be több támadást pontosan (4-5), hazai oldalon magasabb volt a rontott nyitások száma, így a lélektani előny a fővárosi gárdánál volt (5-7). Persze a Vegyész küzdött keményen, hatodszor is egyenlítettek (9-9), mivel azonban a hálónál nem mutattak kellő határozottságot, kezdett eltávolodni a MAFC-BME (11-15). Ezt a hazai szakvezető időkéréssel igyekezett megakadályozni. Döcögött VRCK gépezete (11-17), ám Csoma szélső ütéseivel, és Szabó D. jó nyitásaival felzárkóztak, majd hárompontos különbségnél (15-18) vendég pauza jött. 19-20-nál nem sikerült az egyenlítés, aztán amikor megint három lett közte, jött az újabb VRCK idő (19-22). Aztán meg a vendég, miután Szabó D. bombájával egyenlített a Vegyész (22-22). Ezután elment a MAFC (22-24), négyszer volt szett labdájuk, de nem tudtak ezzel élni, a Vegyész egy jó sánccal a meccs folyamán először jutott előnyhöz, amit meg is tartott, Blázsovics szélső ütésével (28-26).

A második játszma elején összeszedettebb volt a MAFC-BME (1-4), emiatt időt kért Toronyai edző, nem is egyszer (1-7). A hálónál sokkal jobban dolgoztak a vendégek (3-11), majd amikor jött néhány hazai pont, a vendég szakvezető hívta megbeszélésre a játékosait (7-12). Ezt követően a tisztes előnyüket őrizték, majd növelték a fővárosiak (14-23), és magabiztosságuk egyenlítést hozott, a szettek tekintetében (16-25).