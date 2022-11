A táblázat alapján Velenczei Ádámék akár bajnokok is lehetnek, hiszen a matematikai esélyük megvan rá a VIII. Therwoolin Zemplén Rally előtt. A Topp-Cars Rally Team által felkészített SKODA Fabia Rally2 Evo versenyautójukkal idén minden futamon a dobogón locsolhatták a pezsgőt és a pilóta bízik abban, hogy elkerülik a defektek a hétvégén és a legjobbját fogja tudni majd autózni. A szécsényi ralis és navigátora az abszolút értékelés harmadik helyen áll a szezonzáró előtt.

- Matematikailag még akár elsők is lehetnénk, de próbálunk a realitások talaján maradni - mondta Ádám az esélyekről. - Menni kell és kockáztatni! Bármi megtörténhet. Tavaly egy defekt állított meg bennünket ezen a versenyen, korábban pedig egy szikla miatt voltunk kénytelenek kiállni. Igazából nincs sok jó élményem erről a futamról, de próbálom ezeket elfelejteni és a pozitív dolgokra összepontosítani. Az évek során egyre jobban fekszenek ezek a csúszós pályák, de jobban szeretem az egyenletes tapadású szakaszokat, amikből itt nem sok található. Az előző versenyen tizedekre autóztunk egymáshoz képest, szerintem ezen a futamon nagyobbak lesznek a különbségek. Nehéz lesz! Igazából nagyon sok múlik a szerencsén. A murvás részen akkor is lehet defektet kapni, ha lassabban megy az ember, ha gyorsan, akkor még nagyobb rá az esély. Túl kell élni. A mádi szakasz is hasonlóan defektveszélyes.

Mindent beleadnak

Ádám igazi autóversenyző, aki mindig nyerni szeretne, természetesen az esztendő utolsó versenyének is hasonló tervekkel vág neki.

- Sok vesztenivalónk nincs, bármi megtörténhet. A harmadik helyünk már megvan, de azért jobban mutatna év végén egy ettől értékesebb helyezés. Bízom benne, hogy sok néző lesz hétvégén, és biztonságosan fognak tudni szurkolni a kedvenceiknek. Mi pedig egy nagyon tisztességes csatában fogjuk tudni eldönteni, hogy ki lesz az idei bajnok.