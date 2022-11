Semmit nem kell tovább tartogatni. Az utolsó idei feladat következik, amelynek igenis van tétje. A miskolci kettős, Bodolai László és Deák Attila a szezonzáró előtt az abszolút értékelés nyolcadik pozíciójában áll. A dobogós helyezések sorsába a páros már nem tud beleszólni, arra viszont reális lehetőség mutatkozik, hogy két, akár három riválist is megelőzzenek a VIII. Therwoolin Zemplén Rallyn. Ehhez azonban koncentrált, pontos és hibamentes hétvégére van szükség a miskolci kettőstől.

Kiszámíthatatlan lesz

– A változó körülményekkel nem vagyok kibékülve, ettől függetlenül nagyon szeretem a Zemplén Rallyt. A pályákat és a futam hangulatát egyaránt - fogalmazott a versennyel kapcsolatban Bodolai László. - Mindig nagy élményt nyújt, amikor ősszel ezen a vidéken járunk. Mondom ezt még akkor is, ha az elmúlt években egyáltalán nem voltunk szerencsések. Egyszer a Covid tett keresztbe, egyszer a nyitó szakasz előtt, egyszer pedig az első gyorsaságin estünk ki. A pályabejárást viszont minden egyes alkalommal becsülettel végigcsináltuk, ezért van tapasztalatunk. Ismerjük a futam szakaszainak a vonalvezetését, de való igaz: a versenykilométerek hiányoznak. Bízom benne, hogy idén ebből a szempontból is sikerül bepótolni a lemaradásunkat.

Fortuna kezében

Az aszfaltos idényzáróval kapcsolatban Bodolai László azt is kiemelte, hogy ilyenkor jelentősen megnő a szerencsefaktor aránya. Ezzel egyenes arányban viszont csökken a versenyzői tudás és az autó szerepe. Novemberben sok minden kiszámíthatatlan, a változékony időjárás jelentősen befolyásolja a gumiválasztást és a taktikát is.

– Hosszú verseny lesz, nehéz szakaszokkal. Ettől függetlenül nem kell kivárásra játszani, az viszont egyértelmű, hogy törekedni kell a biztonságra – folytatta. – Meg kell találni azt az optimális tempót, ami szükséges a céljaink eléréséhez, de még a határainkon belül van. Nyilván ez egy nehéz feladat, de szeretnénk a közvetlen élmezőny mögött zárni a bajnokságot. Az ötödik hely reálisan elérhető, ehhez azonban biztos, hogy a másfélszeres szorzóval bíró futamon jól kell szerepelnünk. Elsősorban a közvetlen riválisokhoz mérjük majd magunkat, de szinte bizonyos, hogy a pódiumon kell végeznünk ahhoz, hogy előre lépjünk a jelenlegi helyezésükről. Többször bebizonyítottuk már, hogy képesek vagyunk erre, most is csupán annyit kell tennünk, hogy a valós tudásunknak megfelelően megyünk a két nap során. Nagyon fel vagyunk csigázva, várjuk a rajt pillanatát.

Erős kezdés

A Therwoolin Motorsport versenyzője szerint egy kiegyensúlyozott, erős kezdés meghálálhatja magát. A reggeli köd komoly feladat elé állítja majd a párosokat, Bodolai László viszont abban bízik, hogy nem lesz akkora csúszás, amivel a futam hajrára belecsúszik a sötétbe.