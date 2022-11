A jövő hét végén kezdődő labdarúgó-világbajnokság miatt már csak két fordulót rendeznek idén a labdarúgó NB I-ben, és a vb-vel összefüggésben, ezúttal hét közben is pályára lépnek az élvonalbeli együttesek. A Mezőkövesd Zsóry FC gárdája a 15. forduló keretében, szerdán 18 órától a Debreceni VSC vendége lesz.

A dél-borsodi együttes az elmúlt egy hónapban remek sorozatot futott, öt meccses veretlenségi szériánál tartanak a sárga-kékek, akik a visszatérő edző, Kuttor Attila irányításával eddig csupán egy meccset veszítettek el, legutóbb szeptember 30-án kaptak ki (a Paksi FC-től, hazai pályán, 2-1-re). Azóta viszont kimaxolták a meccseiket a kövesdiek, mindegyik összecsapásukból a lehető legtöbbet hozták ki, és ez – a Magyar Kupában elért továbbjutás, a 16 közé kerülés mellett – a bajnokságban három győzelmet és két döntetlent eredményezett. Az elmúlt egy hónap megszerzett 11 pont a tabella utolsó helyéről a 9. pozícióba ,,lökte fel” a csapatot, és amennyiben a hátralévő két meccsen, a Debreceni VSC ellen, és a Vasas elleni, vasárnapi, idegenbeli bajnokin is folytatódna a Kövesd szárnyalása, viszonylag nyugodtan térhetne téli álomra az együttes.

Az október 8-i, Budapest Honvéd elleni 2-2-t követően, egy hónap után játszik újra idegenbeli NB I-es meccset a Mezőkövesd Zsóry FC, a hazai pályán megszerzett skalpok, a Ferencvárosi TC 2-1-es, az Újpest FC 1-0-s, a Kecskeméti TE 2-1-es legyőzése, és a Kisvárda MG elleni 1-1-es pontmentés után egy számukra ,,kedves” ellenfél vendégei lesznek. Ugyanis Kuttor Attila érkezéséig, ebben az évadban csak egy meccset nyert a dél-borsodi gárda, ezt éppen a Debreceni VSC ellen, még augusztus 22-én, amikor 4-2-re gázolták el a piros-fehéreket. Azon a mérkőzésen, – a múlt szombaton, a Kecskeméti TE ellen, a csapat egyik legjobbjának bizonyult – Besirovic két gól szerzett (Drazic és Madarász volt még eredményes). A bosnyák játékos ugyancsak eredményes volt a Kövesd legutóbbi, debreceni kirándulása során is, amikor az idén február 12-én 4-1-re intézték el a DVSC-t (akkor Jurina két, Vadnai pedig egy gólt tett hozzá a sikerhez). A pontszerzés, a siker most is jól jönne a Kövesdnek, akik az idei bajnokságban a leggyengébb idegenbeli mutatót produkálták eddig, hat meccsen mindössze két pontot szereztek.

Remek formában

Ebben a dél-borsodiak segítségére lehet a kapus, Riccardo Piscitelli, aki az elmúlt hetekben remek teljesítményével hívta fel magára a figyelmet. A 29 éves olasz az előző két fordulóban egyaránt kifogott egy-egy 11-est, és ezek mellett több bravúrt is bemutatott. Nem csak ezen a poszton, a többin sincs igazán oka változtatásra Kuttor Attila vezetőedzőnek, aki csak a sérült Nagy G.-re és Madarászra nem számíthat ezen a meccsen, és legfeljebb az ejtheti gondolkodóba, hogy baloldali védőként Vadnait, vagy az előző meccset megfázás miatt kihagyó Vajdát szerepeltesse.

– A Kecskemét ellen nagyon értékes győzelmet arattunk, a mérkőzéssel kapcsolatban szeretném kiemelni a mentális teljesítményünket, ugyanis mindenki hozzátette a magáét a sikerhez – mondta Kuttor Attila, majd agy folytatta: – Szerdán a szintén jó formában lévő Debrecenhez látogatunk, ahol nagyon nehéz találkozóra számítok. Ellenfelünk keretét jó játékosok alkotják, fontos lesz, hogy maximális koncentrációval lépjünk majd pályára, abban az esetben lehet esélyünk a pont, vagy pontok megszerzésére.



Várható kezdő

A Mezőkövesd Zsóry FC várható kezdőcsapata: Piscitelli – Kállai K., Lukic, Pillár, Vadnai (Vajda) – Karnitski – Babunski, Molnár G., Besirovic, Cseri – Drazic.