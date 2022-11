2021-ben nagy sikert ért el a magyar amerikaifutball-válogatott, ugyanis magabiztosan harcolta ki a feljutást a B-csoportos Európa-bajnokságból az A-csoportosba. Útja során olyan nemzeteket fektetett kétvállra, mint Belgium, Izrael, Spanyolország vagy Törökország. Az együttesnél azóta változás történt többek között a szövetségi kapitány személyében, Grátz Vilmost az amerikai Dan Pippin váltotta, aki egy új szakmai stábot is kialakított.

Biztosan meghosszabbítja

A válogatott történetének első IFAF A-csoportos Európa-bajnoki mérkőzését október 23-án játszotta Ausztria ellen, a D-csoportban. A meccs papírforma osztrák győzelmet hozott, a kétszeres ezüstérmes ,,sógorok" Bécsben 41–0-ra megverték a magyar válogatottat, és ezzel bejutottak a négyes döntőbe. A magyar csapat november 5-én, szombaton 13.30-tól hazai környezetben, Budapesten, a Kincsem Parkban, a 3 éve megnyílt Magyar Rugby Centerben Franciaországot fogadja. Amennyiben Dan Pippin alakulata nyer, úgy második lesz a csoportban, s az 5-8. helyért játszhat majd a folytatásban, és akkor biztosan meghosszabbítja tagságát az elitben.

A bécsi összecsapáson három, Miskolc Steelers játékos – Károly Máté támadófalember, Jordán László irányító, Bodnár Benedek linebacker, – volt a keret tagja, míg a hét végi csatára ez a kontingens kiegészül öt főre, ugyanis két további ,,acélos" cornerback, Szabó Martin, illetve Jónás Máté is nemzeti színű mezt húz.

Sehol egy pocakos

– Amikor látunk egy eredményt, nem gond, ha a hátteret is tudjuk. Ezt csak azért mondom, mert a 41-0-s vereségünk után olvastam igencsak fura kommenteket is – kezdte Károly Máté. – Az tény, hogy Ausztria nagyjából 20 évvel előttünk jár az amerikai futballban. A harmadik negyed közepéig elég jól álltunk, csak 13-0 volt a javukra, de ekkor cserére volt szükség, a kezdő védőinket váltani kellett, mert addigra nagyon elfáradtak. Mindenféle skill pozícióban fel tudjuk venni velük a versenyt, a különbséget a támadó és a védőfal adja. Itt náluk szinte mindenki 2 méter magas, 50-es lábbal rendelkezik, atléta testalkatú, sehol egy pocakos játékos. Tizenkét meccs óta nem kaptak ki, ha azt nézzük, hogy egy válogatott egy évben 2-3 mérkőzést játszik, akkor ez négy-hat év. Megemlíteném azt is, hogy nálunk ugyan az edzőtáborok esetében a szállásköltséget állja a szövetség, azonban minden mást a játékosok biztosítanak maguknak. Bécsbe például reggel 6.30-kor indultunk busszal, azon ettünk, 10.30-ra odaértünk, felkészítettük magunkat a mérkőzésre, amely után visszabuszoztunk Pestre.

A parkban játszottak

A Steeles tagját arról is kérdeztük, gondolta-e valaha azt, hogy válogatott lesz.

– Dehogyis... Egy ideig azt sem lehetett látni, hogy ennek a sportágnak lesz-e egyáltalán válogatottja... – közölte az 1996-os születésű Károly Máté, aki eddig 5-ször játszott a nemzeti alakulatban. – A sportággal 11 éves koromban találkoztam, a Kiliánban, a Diósgyőri Gimnáziummal szemben található park mellett mentünk el, és láttam, hogy srácok dobálják ott a labdát. Velük ,,nyomtam" egy ideig, aztán megkeresett Aggod Péter, a Steelers szakosztályvezetője, lenne-e kedven náluk az utánpótlás csapatban játszani. Így kerültem a klubba 2009-ben. Igazából akkor annyi volt bennem, hogy tetszik, közben megszerettem, jöttek az évek, a meccsek, és idővel kialakult minden. Szerencsére az alakom meg van hozzá, hozott súlyból dolgozunk... Nemrég azt mondtam az egyik társamnak, lehet, hogy pár évtized múlva felvonultatnak bennünket egy meccs közben, hogy mi voltunk azok a híresek, akik feljutottunk, és aztán megvertük a franciákat... Merthogy szombaton ez a cél. Ellenfelünk Ausztria ellen gyengélkedett, főleg a támadósor tekintetében, de jóféle focit játszanak, és kicsit ,,emberibb alkatúak"... A kellő mennyiségű munkát elvégeztük, ugyanis augusztus vége óta 25 edzésünk volt, valamint lesz még egy pénteken is. A Kincsem Parkban még nem volt meccsem, de biztos jó lesz a környezet, remélem, az idő is, és akkor kijön 2000-3000 néző szurkolni nekünk.