A hazaiak közé visszatért a sérüléséből felépült Miskolczi, viszont Wehrs továbbra is a maródiak listáján volt, így kihagyta a csatát. A kapusuk közül már sokadjára Vorist favorizálta Tokaji Viktor vezetőedző.

Galajda kezdte

Repülőrajtot vettek a DVTK Jegesmedvék tagjai a Corona Brasov ellen: a 2. percben Lövei golfütéssel, közelről majdnem gólt szerzett, kevéssel utána azonban Galajda már vezetéshez juttatta az övéit. A Tőkéről kipattant korongot, balról, három lépésről, tenyeressel a jobb alsó sarokba vágta (1–0). A 4. percben Kulesov szólózott, a támadóharmadba jobbról betörve korcsolyázott Tőkére, de akciójából nem kovácsolt tőkét. Félmagas löketet eresztett meg, a korong azonban a portásról a kapu mögötti, nézőket védő szitába vágódott. Majdnem tíz perc telt, amíg a sebeit nyalogató vendégcsapat összekapta magát és párszor már eljutott a DVTK harmadába. A 12. percben jött a duplázás: Ilvessuo a kék vonal közeléből, jobbról rést talált (2–0) és ez már a remek kezdés kategóriájába emelte a Macikat. A jégen kétségtelenül jól mutató sárga-kékek először a 14. percben villantottak valamit valós tudásukból, ekkor Williams szemből emelt, korongja felpattant és ez volt a miskolciak szerencséje. Következett Ritó és Bors páros kiállítása, így négy a négy ellen nyomban szellősebbé vált a küzdőtér.

Lövei is betalált

A középső szakaszt Domingue bombája vezette be és ezt aligha felejti el, utána ugyanis elemi erővel, fejjel vágódott a palánkba, a sisakja azonban megvédte a bajtól. Vorist dolgoztatták a koronások, a ketrecet védő 36-os azonban mindent fogott és még akkor is a helyzet magaslatán állt, amikor az otthonát mindenestül elvitték a helyéről. Williams kiküldéséből nem lett haszna a vendéglátóknak, majd a 28. percben Garcia jobbról az oldalhálóba tüzelt. Zagidullin sem bírt magával, így újra négyre csökkent a romániai társaság létszáma és ezt Lövei közép távolról már megbosszulta (3–0), a hálás közönség pedig máris skandálta, hogy még, még, még, ennyi nem elég. A 30. percben a Jegesmacik gólvonala előtt táncolt a korong, de a védőknek sikerült felszabadítaniuk. Erőteljes, ötletes és gyors hokit adtak elő a piros-fehérek, a játék megszakításakor felcsendülő, pergő ritmusú zenék pedig fokozták az élvezetet. A meccset többnyire Tőke hálója előtt vívták a legjobb védekezés a támadás jelszóval. A második felvonás végét jelző dudaszó előtt három kiugratásos rohamot produkáltak a diósgyőriek, az átadások azonban pár centivel mindig hosszabbak voltak a kelleténél.

Biztonsági játékkal

A harmadik húsz percet Schaber kis büntetése vezette fel, az emiatt dühös játékos még a kiállítottaknak fenntartott helyen is cikuszolt, a kényelmesre váltott DVTK viszont elfelejtette belőni a negyedik találatot. Gajdó B. révén csapata ötödik hátrányára kényszerült a Brassó, és újra kihúzta baj nélkül. A 3–0 éreztette hatását, Vasék néha ugyan saját portájukba szorultak, de jól őrizték bástyáikat. Az építkezést pontatlan átadások gátolták, a küzdőjelleg domborodott ki. Voris kiválóan állta a ,,sarat" a szépítésért harcoló Corona-tagokkal szemben. A nagy igyekezetet a lesre futók fékezték és máris eljött a hajrá. Az 58. percben a korong helyett hatan este a kapuba és Voris ölébe, de minden maradt a régiben.

DVTK Jegesmedvék – Corona Brasov (romániai) 3–0 (2–0, 1–0, 0–0)

Miskolc, 790 néző. V.: Németh M., Soós D. (Sipos, Muzsik).

DVTK Jegesmedvék: Voris – Kiss R. (2), Vojtkó, Galajda 1, Miskolczi, Mattyasovszky 1 – Skrabov, Ilvessuo 1, Páterka, Razumnyak, Kulesov – Szirányi, Illés M., Blasko, Farkas M., Lövei 1 – Pecsét (1), Ritó (1), Vas J. (1). Vezetőedző: Tokaji Viktor.

Corona Brasov: Tőke (Polc) – Borisenko, Sweeney, Schaber, van Wormer, Zagidullin – Garcia, Williams, Domingue, Gliga, Valchar – Bors, Gajdó T., Gajdó B., Szabó P., A. Vasile – Buda, Antal L., N. Vasile, Kovács M. Vezetőedző: Dave MacQueen.

Kiállítások: 6 perc+10 perc fegyelmi (Voris), ill. 14 perc.

Galanisz Nikandrosz másodedző (a DVTK honlapjának): – Kívülről úgy tűnhet, hogy egy magabiztos győzelem volt, belülről már nem teljesen. Az első harmadban nagyon jól játszottunk, a részletek ott voltak, ahol kellettek. Ezt követően volt pár olyan hiba, amik során ha nem Janis áll a kapuban akkor nem biztos, hogy megússzuk gól nélkül. Ettől függetlenül nagyon egybe voltunk és végig tudtuk irányítani a meccset. Nagyon nagy pluszt ad nekünk, hogy egy ilyen nagyszerű közönség áll mögöttünk.

Dave MacQueen (a DVTK honlapjának): – Nyilván nem vagyunk boldogok, de tetszett a csapatom reakciója, úgy gondolom, hogy sokkal többet érdemeltünk a 3–0-nál. Az este nagy részében jó teljesítményünk volt a támadó zónában. Az első harmadban csináltunk néhány hibát, amik gólokba kerültek. Úgy tűnik, hogy akárhányszor hibázunk, a kapunkba jut a korong, ha az ellenfél hibázik, akkor viszont nekünk nehézséget okot a gólszerzés. Még nem láttam a statisztikát, de szerintem közel 50 lövésünk volt, jó lehetőségeink, de az ellenfél kapusa ezeket hárította. Büszke vagyok a srácokra, szerintem keményen dolgoztak és a meccs többségében mi voltunk a jobb csapat.