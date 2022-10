A tavalyi Rally Hungary után először láthatjuk magyar pályákon versenyezni Csomós Mixit és Nagy Attilát, méghozzá a hétvégi Integra Ózd Rallyn. A HUMDA Academy párosának szintén ez lesz az első versenye az augusztusi Barum Rally, Európa-bajnoki futam óta, ahol emlékezetes módon gyorsasági szakaszt nyertek, majd egy baleset miatt fel kellett adniuk a versenyt.

A Skoda Fabia R5 azóta a Csomós csapat gondos kezei között újjászületett, a balesetben megsérült Nagy Attila is felépült annyira, hogy versenyautóba ülhessen, így minden akadály elhárult az elől, hogy Hankook abroncsokon a hétvégén újra magyar közönség előtt versenyezhessenek. Sőt, még nagyon nemes cél érdekében egy jótékonysági akciót is hirdetett a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. közreműködésével versenyző páros és csapata.

Fotós: Sven Kollus

Sokat tanultak

- Hú, nem is tudom, hol kezdjem, annyi gondolat kavarog bennem – mondta Csomós Mixi. – A Barum Rally után nagyon mélyponton voltunk. Sokat gondolkoztam rajta, hogy egy picit vissza kellett volna venni, megfontoltabban versenyezni és egy tényleg jó eredménnyel meghálálni a szurkolóknak azt a sok szeretetet, amit kapunk tőlük. Próbálunk Atival a lehető legtöbbet tanulni az esetből, hogy ha jövőre visszamegyünk a Barum Rallyra, akkor ne csak szakaszt nyerjünk, de célba is érjünk. A csapatunk nagyon komoly munkát tett az autó újjáépítésébe. Az alkatrészellátás egy kicsit akadozott, de a héten így is kész lett a Fabia. Édesapám mondta is, hogy olyan szép lett az autó, hogy ki se vigyem a műhelyből, de neki is megígértem, hogy vigyázni fogok rá. Nagyon jó lesz újra itthon, magyar szurkolók előtt versenyezni. Bennem nem maradt semmi a balesetből, de szeretném Atinak is megadni a lehetőséget, hogy visszarázódjon, és arra törekszünk, hogy mindenképpen célba érjünk. Lehet, hogy az első pár szakaszon kicsit óvatosabbak leszünk, ehhez türelmet kérek a szurkolóktól, de azt megígérhetem, hogy ugyanaz a páros maradtunk Atival, akik eddig voltunk.

Fotós: Sven Kollus

Árverés Kendéért

Csomós Mixi és Nagy Attila a versenyzés mellett egy nemes, jótékonysági kezdeményezés mellé is odaállt, a szurkolók pedig némi segítséggel értékes ereklyékhez juthatnak.

- Sokan kérdezték tőlünk, hogy mi lesz a törött alkatrészekkel, többen szerették volna megvenni, ezért a Facebook oldalunkon árverésre bocsátjuk őket, és még egy csomó szurkolók számára értékes dolgot – folytatta Csomós Miklós. - A teljes bevételt egy ózdi kisfiú, Kende nagyon drága kezelésére szeretnénk felajánlani. Minden forint a lehető legjobb helyre kerül. Sőt, Ózdon a szervizparkban is lesz egy dobozunk, ahova várjuk a felajánlásokat. Eddig is hihetetlen sokan licitáltak. Nagyon köszönjük nektek! Tényleg, nekünk vannak a legjobb szurkolóink.

De nem csak Kende, hanem Nagy Attila gyógykezelése is zajlik, aki a rá jellemző jókedvvel viseli a nehézségeket.

Fotós: Sven Kollus

Egyre jobban van

- Nagyon jól vagyok. Annyira, hogy néha már el is felejtem a sérülést és leguggolok. Na ezt nem szabad. A héten is nagy lendülettel levetettem magam, hogy megkötöm a cipőfűzőmet, és elterültem az előszobában. Úgy segített fel barátnőm – nevet Attila. - Ezt leszámítva, semmi bajom. Az orvos szerint még másfél hónap és annyira rendbe jön a lábam, hogy már sportolhatok is, maradandó sérülésem nem lesz. Mentálisan is sikerült jól feldolgoznom a balesetet. Volt utána pár rémálmom, ilyet most tapasztaltam először, de már elmúlt. Nincs bennem semmi félelem a versenyautóban. Álló helyzetben már ültem benne, gond nélkül ki-be tudok szállni. Ez most a legfontosabb. Azért vagyok inkább bosszús, mert a Barum Rallyn nem tudtuk magunknak bebizonyítani, hogy képesek vagyunk tudatos versenyzéssel célba érni. Most az Ózd Rallyn ez lesz a legfontosabb feladatunk. Mixi hajlamos arra, hogy egy kicsit túlaggódja, hogy mit szólnak a szurkolók, ha nem tudunk teljesíteni, ezért én is egy kis türelmet kérek. Adjatok nekünk most pár gyorsot, hogy minden a helyére kerüljön, és újra a régi, de sokkal erősebb Csomós–Nagy páros lehessünk. Köszönjük.

Az Integra Ózd Rally programja

Historic, Rally1, Rally1-ORC

Október 7., péntek

8.00 – 15.00 – Technikai átvétel (NFÉ Ózd)

8.00 – 14.00 - Pályabejárás

17.48 – Prológ, Ózd, Városi Stadion

Október 8., szombat

Gyorsasági szakaszok

8.33, GY1 – Zabar – Domaháza/1

9:36, GY2 – Sáta – Kiskapud/1

9:49, GY3 – Királdi kör – Sajómercse/1

12.52, GY4 – Zabar – Domaháza/2

13.55, GY5 – Sáta – Kiskapud/2

14.08, GY6 – Királdi kör – Sajómercse/2

17.11, GY7 – Zabar – Domaháza/3

18.14, GY8 – Sáta – Kiskapud/3

18.27, GY9 – Királdi kör – Sajómercse/3

19.32, Céldobogó – Ózd, Városház tér

Rally2

2022. október 7., péntek

8.00 – 14.00 - Pályabejárás

16:00 – Prológ, Ózd, Városi Stadion

2022. október 8., szombat

Gyorsasági szakaszok

11.43, GY1 – Zabar – Domaháza/1

12.46, GY2 – Sáta – Kiskapud/1

12.59, GY3 – Királdi kör – Sajómercse/1

16.02, GY4 – Zabar – Domaháza/2

17.05, GY5 – Sáta – Kiskapud/2

17.18, GY6 – Királdi kör – Sajómercse/2

18.23, Céldobogó – Ózd, Városház tér