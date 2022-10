A visszaszámlálás befejeződött, újra magyar bajnoki ralifutamot rendeznek a hétvégén. Hosszúra nyúlt a szünet, hiszen a Mercarius Rally1 Bajnokság mezőnye utoljára júliusban találkozott egymással, ráadásul akkor murván. Legutóbb a Mecsekben rendeztek aszfaltos versenyt. Most viszont itt a folytatás, pénteken ugyanis a prológgal megkezdődik az Integra Ózd Rally, amelyet a Hunép Kupáért bonyolítanak le.

Turán Frici és Farnadi Ági ezúttal is a Volkswagen Polo GTI R5 versenyautóval áll rajthoz.

Optimistán a rajt előtt

- Alapvetően várjuk már a versenyzést, ugyanis régen ültünk Ágival valós versenykörülmények között a Polo-ban – mondta Turán Frigyes. - Magától a versenyzés élményétől viszont nem szakadtunk el teljesen, Lotti is versenyzett az utóbbi időben, és az autónk sem maradt kilométerek nélkül, de jó érzés lesz újra nekünk irányítani a Polo-t. Az ózdi pályákat ismerjük, jó, tempós szakaszok váltják majd egymást, ami biztos, izgalmas versenyt hoz. Az itinert is csak minimálisan kell majd felfrissítenünk, egyetlen olyan pálya van, ahol a megadott irányból még nem mentünk Ágival közösen. Kedden vár még ránk egy teszt, amelyet követően szeretnénk egy problémamentes versenyhétvégét zárni. Optimistán állunk az Integra Ózd Rally elé. A három gyorsasági szakaszból kettőt kifejezetten kedvelek, egyedül a körgyors nem tartozik a kedvenceim közé, de idén ezt összekötötték a sajómercsei szakasszal, így ez is izgalmasabb és hosszabb lesz. Nagyon régen autóztunk közel 20 km-es gyorsaságin. Annak ellenére, hogy egy hosszabb kihagyáson vagyunk túl, jól felkészültünk, bízunk egymásban, a csapatban és a jó időben is.

Az Integra Ózd Rally pénteken délután a prológgal veszi kezdetét, amelyre a Városi Stadionban kerül sor, majd másnap három körben kilenc szakasz és több mint 106 versenykilométer vár az indulókra. A céldobogót szombat este az ózdi Városház téren állítják fel.