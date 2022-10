A Magyar Kupa 2021/2022-es sorozatában a legjobb 8-ig jutott a KolorCity-Kazincbarcikai SC együttese, amely még ,,áll" a jelenlegi, 2022/2023-as kiírásban is. Az észak-borsodiaknak eddig egy meccset kellett megvívniuk, a 3. fordulóban – amikor csatlakoztak a mezőnyhöz az NB II-es csapatok, így Barcika is –, szeptember 17-én Nagy János találatával 1–0-ra nyertek Kozármislenyben. A 32-be kerültek között megtartott sorsolás alkalmával azonban lehettek volna szerencsésebbek is, ugyanis az NB I-es Zalaegerszegi TE FC-t sodorta útjukba Fortuna. A zalaiakkal (akik az előző körben Kaposvárott vívták ki a továbbjutást, 2–0-s sikerüknek köszönhetően) esedékes csata szerdán 17.30-kor kezdődik a KolorCity Arénában.

Amennyiben alapul vesszük az osztálykülönbséget, és azt, hogy milyen bajnoki formában van a két csapat, akkor a fogadóirodákban inkább a ZTE továbblépésre van nagyobb esély. Az NB III-ból nyáron felkerült KBSC utóbbi öt összecsapásán mindössze egy pontot szerzett, míg az NB I-es kék-fehérek ugyanennyi találkozón nyolcat.

Nem egyszerű megbírkózni

Kell-e bajnoki üzemmódról kupaüzemre állítani a játékosokat? – vetettük fel Varga Attilának, a KBSC vezetőedzőjének.

– Nincs ilyenre szükség, mérkőzés van, amelyen mindig megfelelő koncentrációval és hozzáállással kell pályára lépni – közölte a szakvezető. – A hét végi bajnoki után, akik akkor játszottak, azok regeneráltak, akik viszont nem léptek pályára, vagy csak kevés ideig, azoknak normál edzést tartottunk hétfőn, míg kedden csapattréning volt. Lesznek olyan játékosok, akik szerdán megkapják a lehetőséget a bizonyításra, és ezzel párhuzamosan lesznek olyanok, akikre inkább a szombati bajnokin számítunk. Nagyon figyelni kell arra, hogy a terhelés-pihenés arányát megfelelően osszuk el, hogy jól jöjjünk ki belőle. Lehetne ragozni, de tény, hogy nem nyom bennünket az esélyesség terhe, fontosabb az előttünk lévő, hét végi NB II-es mérkőzés, azonban ez nem jelenti azt, hogy nem kell megpróbálnunk a továbbjutás kivívását. Ezt a meccset talán a tavalyi, Paks elleni kupatalálkozóval tudnám párhuzamba állítani. Akkor azt mondtam, az NB I egyik legjobban játszó csapatát fogadjuk, s ez a tézis vélhetően a Zetére is igaz. Azzal a stílussal, amely őket jellemzi, nem lesz egyszerű megbírkózni. Az egész pályás letámadást alkalmazzák, már a labdavesztésük pillanatában presszingelik az ellenfelet, szeretik az ellenfél térfelén tartani a labdát, amihez tudni kell alkalmazkodni. Arra számítok, hogy edzőkollégám is csinál változásokat például a legutóbbi kezdőcsapatukhoz képest, de tartom annyira erősnek a keretüket, hogy ez a játékuk minőségén nem fog meglátszódni. Nálam nincs ,,focizgatás", futballozni kell, nem is akárhogyan, hanem lehetőleg jól. A játékosoknak maguk miatt, illetve mert ezt várjuk el tőlük, és ezt várja el a közönségünk is. Bárki is az ellenfél, és bárhogyan is állunk ki, nem adhatjuk fel a saját elképzeléseinket, persze egy kicsit alkalmazkodni kell majd az Egerszeghez. Ezúttal is mindent el kell tehát követnünk, mert ahogyan jeleztem: összességében teher nincs a csapaton, viszont a továbbjutási szándékot nem adtuk fel.