Az október 2-i, szentlőrinci 2-0-s vereségét kétszeresen is kijavítva (2-1-es győzelem a Dorog és a Békéscsaba ellen is) immár a feljutó második helyen áll a tabellán a Diósgyőri VTK alakulata az NB II-ben. Múlt vasárnap harmadszor nyertek idegenben az évadban Bényeiék, akik ezzel 50 százalékosra módosították házon kívüli mérlegüket (hiszen Siófokon, Pécsen, valamint Szentlőrincen nem sikerült a pontszerzés).

A piros-fehérek hazai környezetben eddig csupán egyszer kaptak ki, még a 2. fordulóban a Soroksártól 2-1-re, azonban azóta az Ajka, a Kazincbarcika, az MTK és a Dorog ellen is begyűjtötték mind a három pontot. Amint arról már írtunk: a DVTK mostani, Budafok elleni meccse 17 órakor, villanyfény mellett kezdődött volna, ám az energiaárak emelkedése miatt a szövetségből korábbi kezdési időpontot kértek – és kaptak, így 15 órától várják a drukkereket a stadionba.

Kemény és kompakt

Szergej Kuznyecov, a diósgyőriek vezetőedzője eképpen várja a vasárnapi összecsapást:

- Jó hetünk volt, hiszen egy győzelem után mindig sokkal jobb a hangulat az öltözőben, így, ha lehet ezt mondani, akkor nekünk is könnyebb volt a dolgunk – jegyezte meg a tréner. – Ezen a héten nem volt hétközi mérkőzés, ezért több időnk volt a specifikus edzésekre, bele tudtunk menni a részletekbe is. Kemény és kompakt ellenféllel fogunk találkozni vasárnap, nagyon komolyan készülünk a mérkőzésre. A Budafok az edzőváltás óta tizenegy pontot szerzett hat mérkőzésen, és az utolsó öt találkozójukon csak két gólt kaptak, ebből az egyik tizenegyes volt. A legutóbbi két meccsükön 5-3-2-ben álltak fel, azaz elég tömören védekeznek, de már találkoztunk ilyen csapatokkal, tudjuk, hogy mit kell játszanunk ellenük. A legfontosabb, hogy a kezdő sípszótól a lefújásig koncentrálnunk kell, a fő kulcs pedig a helyzetkihasználás lesz, mert helyzeteink lesznek, de gólokra is kell tudnunk váltani azokat. Gera Dániel kezd visszatérni a sérülése után, de egyelőre különmunkát végez, Könyves Norbert viszont még Budapesten jár kezelésekre, így továbbra sem bevethető.