A megyei vonatkozású eredmények:

Emőd

12-13 éves kumite +55 kg A kategória: 3. Lengyel Rajmund.

Justitia Fuji-Yama SE

6-7 éves fiú shiko dachi: 3. Szabó Márk.

8-9 éves lány kata C kategória: 2. Budai Blanka.

8-9 éves lány kata C kategória: 3. Tatara Zsófia.

8-9 éves lány kata C kategória: 5. Kovács Elina.

8-9 éves fiú kata C kategória: 5. Dienes Ádám.

10-11 éves lány kata B kategória: 5. Huszár-Kovács Boglárka.

10-11 éves fiú kata B kategória: 2. Kazai Bendegúz.

12-13 éves fiú kata B kategória: 1. Tóth Ádám.

12-13 éves lány kata C kategória: 3. Trója Panna.

12-13 éves lány kata C kategória: 5. Gajdos Réka.

12-13 éves fiú kata C kategória: 3. Jenei Bálint.

Kadet lány kata: 3. Kurucz Hanna.

Kadet lány kata: 5. Gyürky Eszter.

Kadet fiú kata: 1. Tóth Imre.

Kadet fiú kata: 3. Grenczel Áron.

Junior női kata: 3. Kovács Száva.

Junior női kata: 5. Kurucz Hanna.

Junior férfi kata: 2. Bérczes Botond.

Junior férfi kata: 3. Elekes Máté.

U21 női kata: 1. Tóth Vanda.

U21 női kata: 2. Nagy Gréta.

U21 férfi kata: 1. Bérczes Botond.

U21 férfi kata: 2. Elekes Máté.

Felnőtt női kata: 1. Tóth Vanda.

Felnőtt női kata: 2. Nagy Gréta.

Felnőtt férfi kata: 2. Bérczes Botond.

Felnőtt férfi kata: 3. Elekes Máté.

Felnőtt férfi kata: 3. Szilágyi Gergő.

6-7 éves fiú szivacs kumite C kategória: 3. Hegedűs Bendegúz Mihály.

8-9 éves fiú szivacs kumite C kategória: 1. Árvai Miklós.

8-9 éves fiú szivacs kumite C kategória: 3. Andó Álmos Bence.

8-9 éves fiú szivacs kumite C kategória: 3. Tóth Róbert.

12-13 éves fiú kumite -50kg: 2. Riz Botond.

12-13 éves fiú kumite -50kg: 5. Hentes Bálint.

12-13 éves fiú kumite +55kg: 3. Ónodi Sándor.

Kazincbarcika VSC

6-7 éves fiú shiko dachi C kategória: 3. Jakó Martin.

6-7 éves fiú shiko dachi C kategória: 3. Magyar Marcell.

8-9 éves fiú shiko dachi C kategória: 3. Szabon Dávid.

8-9 éves fiú shiko dachi C kategória: 3. Vasas Botond.

Nyékládháza

8-9 éves lány kumite +33kg: 5. Jónás Elizabet.

10-11 éves lány kumite -33kg: 3. Szalma Sára.

Kadet lány kumite -61kg: 5. Répási Gréta.

Renraku-Ryu KSE

6-7 éves lány shiko dachi C kategória: 3. Ruszó Niki.

6-7 éves lány shiko dachi C kategória: 3. Kusper Éva.

6-7 éves lány shiko dachi C kategória: 3. Spisák Léna.

6-7 éves fiú shiko dachi C kategória: 1. Szakács Nimród.

8-9 éves lány shiko dachi C kategória: 3. Skarupa Csenge.

8-9 éves lány shiko dachi C kategória: 3. Skarupa Dorina.

10-11 éves lány shiko dachi C kategória: 2. Makranczi Nóra.

10-11 éves fiú shiko dachi C kategória: 1. Skarupa Zsolt.

10-11 éves fiú shiko dachi C kategória: 2. Macsó Márk.

12-13 éves lány kumite +52kg B kategória: 2. Szakács Réka.

12-13 éves fiú kumite -40kg C kategória: 2. Kusper István.

Szerencs VSE

12-13 éves fiú kata B kategória: 3. Barnóczki Bálint.

Kadet fiú kumite -57kg: 2. Kanalas Patrik.

Junior fiú kumite -55kg: 3. Kanalas Patrik.

Szkítia Harcművészeti Egyesület

10-11 éves lány kata C kategória: 3. Szűcs Anna.

8-9 éves lány szivacs kumite C kategória: 3. Kollár Zsuzsanna.

10-11 éves lány szivacs kumite C kategória: 1. Szűcs Anna.

10-11 éves lány szivacs kumite C kategória: 3. Kollár Júlia.

12-13 éves fiú kumite -40kg C kategória: 3. Borcsik Áron Milán.

Junior férfi kumite +76kg: 3. Kocák Levente.