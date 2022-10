Szombaton este harmadik mérkőzését hazai környezetben vívta és nyerte meg a DVTK HUN-Therm NB I.-es női kosárlabda csapata a gyengécske PINKK Pécsi 424 gárdája ellen. Maga az eredmény nem fejezte ki a két társaság közötti különbséget, az pedig egyenesen a csoda kategóriájába tartozott, hogy a valójában NB II.-es vendégek hozták a harmadik negyedet, a záró felvonást pedig ikszre mentették.



Mint kés a vajba, így teltek az első percek. Hazai labdaszerzések, leindítások, vendég szenvedés (5. perc: 8–0). Amikor a pécsi Tenyér betenyerelt 1 pontot büntetőből 4.52 volt vissza az első negyedből. Holott a 424-es tagjai gőzerővel dobáltak, majd jöttek a személyi hibák, a labdaeladások, a kihagyott ziccerek, de a nagyszünetig azért ízletes volt a vegyes vágott „savanyúság”. A lepattanókat simán kaparintották meg a piros-fehérek, akik diktálták a tempót, míg a húsz perc alatt mindössze 12 pontra képes PINKK csak a helyzetek kihagyásában és a földharcban, a szabad labdákért való birkózásban jeleskedett. A 18. percben 32–7 volt, vagyis edzőmeccset produkáltak az együttesek. A dudaszó előtt azért akadt egy maradandó húzás: Aho N. dobást színlelt, majd bejátszotta a labdát Kiss A.-nak, aki szépen fejezte be a művészi akciót.

A folytatásról annyit, hogy rossz csapat ellen általában a jó is rosszul játszik. Igaz, a diósgyőrieknek nem kellett idegeskedniük, amikor kedvük tartotta mutatványokkal szórakoztatták a nagyérdeműt, de támadásban leültek, olykor hosszú percekig alig kúszott feljebb a táblán az eredmény. A DVTK egy támadásból gyakran négyet csinált, mert játékosai a saját, célt tévesztett, vagy a gyűrűről lepattant labdákat újra és újra összeszedték. A hullámzásból páran úgy vették ki a részüket, hogy voltak fent és lent is. Völgyi Péter meg kísérletezhetett, gyakran cserélt, nézte, alakítgatta az övéit a közelgő Euroliga selejtező meccseire. Beküldött mindenkit, ha kellett kommentált, pörölt, de nem idegeskedett, az ordító különbség akár 100 pontot hozhatott volna a konyhára. Ez ugyan másként alakult, kesergésnek viszont nyoma sem akadt a pályán és a kispadon. Sommásan: jó hangulat, sok néző, Kányásiék pedig kipipálták éppen aktuális ellenfelüket.



Kosárlabda: jegyzőkönyv

DVTK HUN-Therm – PINKK Pécsi 424 62–36 (15–6, 24–6, 7–8, 16–16 )

Miskolc, 633 néző. V.: Makrai, Jakab L., Rózsavölgyi.

DVTK: Aho N. (3/3), KÁNYÁSI (13), Oláh F. (–), Jovanovic (11/3), Green (9). Csere: Bernáth (6), Kiss A. (13), Bacsó (–), Aho T. (7/3), Vég-Dudás (–), Márkusz (–). Vezetőedző: Völgyi Péter.

PINKK Pécsi 424: Zivaljevic (5), Vincze N. (2), Szücs L. (5/3), Liubinets (2), Kovács K. –). Csere: Tenyér (5), Temes (–), Bojtár (–), Horváth Zs. (–), Zsilinszky (14/9), Pucz (3/3), Borbás (–). Vezetőedző: Kovács Dénes.

Völgyi Péter: – Köszönjük a szurkolóinknak a heti két mérkőzésen tőlük kapott támogatást. Sokkal jobb játékerőt képviselünk, mint a PINKK és ez a védekezésben ütközött ki. Támadásban akadoztunk, sok üres dobást hagytunk ki, ebben fejlődnünk kell, hiszen közeleg az Euroliga selejtezője. Addig még lesz egy bajnokink, a csapat is kiegészül a légiós válogatottakkal.

Kovács Dénes: – Gratulálok a DVTK-nak, összeszokott csapat benyomását keltette. Itt a Vasas is nagyon rossz dobószázalékot produkált és most a mi 17 százalékunk is gyatra. Ez volt a legnagyobb hibánk, mert idegenben, ráadásul Miskolcon 62 pontot kapni..., még azt is mondhatnám, hogy jó. A problémánk abban van, hogy rengeteg üres helyzetet hagyunk ki, azért kell dolgoznunk, hogy ez megváltozzon.