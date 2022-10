Diósgyőri VTK tartalék – Vasas FC tartalék 2-1 (2-0)

Diósgyőr, 150 néző. V.: Szabó P.

DVTK tartalék: Sándor - Oláh B., Mrva, Radics, Ivánka P., Bencsík (Hetyei), Illés B. (Silimon), Balázsi (Kövesi), Kotula, Vajda (Vincze D.), Balázs P. Edző: Vincze Richárd.

Vasas tartalék: Bánfalvi - Enyedi, Kleisz, Hosszú, Farkas B., Rab, Kapornai, Huszár (Őri), Farkas J. (Nemes), Szalai (Szendeff), Pócs. Edző: Harmati Tamás. G.: Balázsi, Vajda (11-esből), ill. Rab. Jók: az egész csapat, ill. Rab, Bánfalvi, Farkas B.

Vincze Richárd: - Az első félidőben magas szintű futballt láthattak a kilátogató szurkolók. A játék több elemében is nagyszerű teljesítményt nyújtottunk. Rúgtunk két gólt, de az első félidő hajrájában egy kicsit belealudtunk a meccsbe. A fordulás után nagyjából tíz percig helyreállt a rend, de a Vasas a szerkezetváltásval hatékonyabbá vált. Rúgtak egy gólt, de nagyon nagy szenvedéllyel védekeztünk, ennek köszönhetően meg tudtuk őrizni az előnyünket. Összességében azonban úgy gondolom, hogy rászolgáltunk a három pontra.

Harmati Tamás: - Gratulálok a hazai csapat győzelméhez, különösen az első félidőben mutatott játékához. Sajnos a kétgólos diósgyőri vezetésben mi is erősen benne voltunk. A félidőben sikerült rendezni a sorokat, váltottunk, ami meghozta az eredményét. Szépítettünk is, így a végén egy izgalmas meccs kerekedett belőle.

Putnok FC – AG Hajdúszoboszló 2-0 (1-0)

Putnok, 150 néző. V.: Muhari.

Putnok: Pápai – Sághy, Galacs (Nagy Zs.), Nemes, Sramkó (Csiba), Buda (Csutora), Csiki, Vajda (Komári), Dobrovolszki, Katona, Juhos (Petrecsko). Edző: Szala Ákos.

Hajdúszoboszló: Mészáros D. – Kónya, Karacs (Drobina), Lukács Zs. (Karika), Berdó, Czene (Magyar), Nagy R., Szatmári, Constantinescu, Barnucz (Fenyőfalvi), Sütő (Barna). Edző: Szűcs János. G.: Sramkó, Csiki. Jók: az egész csapat, ill. Constantinescu, Kónya.

Szala Ákos: – Az első félidőben nem forogtak veszélyben a kapuk, de a szünet előtt ott tudtuk megbontani az ellenfelet, amire készültünk és ebből szereztünk gólt. A második félidőben ha az utolsó passzok megfelelőek, akkor nagyon korán lezárhattuk volna a mérkőzést. Legalább 6-7 alkalommal rossz döntést hoztunk a végjátékban. Ebben javulnunk kell, dolgozni fogunk rajta.

Szűcs János: – Kiegyenlített, közepes színvonalú első játékrészben a Putnok egy szerencsés góllal megszerezte a vezetést. Jól jöttünk ki a második félidőben, azonnal gólt is szereztünk, a játékvezető a kezdőpontra mutatott, azonban az asszisztens lest jelzett. Nem mellékesen, az első fejelő játékosunkat két kézzel rántották le, már itt illett volna 11-est adni. Mentünk előre, kitámadtunk, így volt a Putnoknak lehetősége, de a döntetlent megérdemeltük volna.

Körösladányi MSK – Termálfürdő FC Tiszaújváros 2-1 (1-1)

Körösladány, 200 néző. V.: Borbás.

Körösladány: Kertész – Ruzsa, Bakk, Csicsely (Papp), Farkas J. (Szabó M.), Zelenyánszki, Czirok (Murvai), Szántó, Pusztai, Talpalló (Cservenák), Burai (Malkócs). Edző: Ekker Attila.

Tiszaújváros: Tóth Cs. – Lehóczki, Kundrák (Bocsi), Lőrincz, Nagy P., Gelsi, Tóth B., Bussy (Géringer), Tóth S. (Vitelki B.), Nagy D. (Illés), Páll. Edző: Vitelki Zoltán. G.: Farkas J., Czirok, ill. Páll. Kiállítva: Nagy P. (89.). Jók: az egész csapat, ill. Tóth Cs., Páll, Tóth B.

Ekker Attila: – Kalkuláltunk vele, hogy az ellenfelünk bátran fogja kezdeni a mérkőzést, mégis gólt kaptunk az első félidőben, ami felébresztette a csapatunkat. Fokozatosan átvettük a játék irányítását, és a második félidei játékunkkal megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.

Vitelki Zoltán: – A legfontosabb az, hogy köszönöm a srácoknak azt, amit küzdöttek ezen a mérkőzésen. Ha ez így nézett volna ki a többi mérkőzésen is, akkor másképpen állunk. De most sz...l állunk. Nagyon fegyelmezetten játszottunk végig, sikerült a vezetést is megszereznünk, de nagy hiba volt, hogy a megszerzett labdákkal nem tudtunk olyan százalékban játékot kezdeményezni, amennyire szerettünk és kellett volna. A hazai csapat többet birtokolta a labdát, több helyzetet is alakított ki, de ma egy nagyon jó kapusteljesítménnyel sikerült meccsben maradnunk. A külső körülményekkel soha nem foglalkozom, ma sem fogok, csak a csapattal, amely nagyon rászolgált volna az egy pontra legalább. Néhány döntő szituáció következményeként kaptuk a mindent eldöntő gólt, ami borzasztóan fájó és demoralizaló.