A női kosárlabda NB I/A 4. fordulójában a fővárosban lépett pályára a diósgyőri alakulat. A vendégek kiválóan kezdték a bajnokságot, hiszen előző három meccsüket megnyerték, és ők voltak a csütörtöki összecsapás esélyesei is. A látogatóknál először volt a keretben az egyik légiós, a puerto ricói válogatott, Arella Guirantes, míg a másik friss szerzemény, a már szintén Miskolcra megérkezett ausztrál Darcee Garbin egyelőre nem volt a pályára léphetőek között.

Az első negyedet meglepően jól, frissen kezdte a TFSE-MTK, Bacsónak csak 7-0-nál sikerült a gyűrűbe találnia. Aztán folyamatosan zárkóztak fel Kányásiék (11-9), és a félidő végére már ők álltak jobban, egy ,,kettes" különbséggel.

A folytatásban

Hillsman nem tudott hibázni, ő volt a mezőny legeredményesebb kosarasa (14 pont), ám mások nem igazán csatlakoztak hozzá. Pár egységgel a diósgyőriek vezettek a második felvonásban, de aztán fordult a kocka, Hegedűsék szívós munkával, jó védekezéssel 25-21-re fordítottak. Három légióssal támadta ellenfelét a Diósgyőr, a 18. percben Jovanovic triplájával visszavette a vezetést a DVTK (25-26). Dúl P.-ék ugyanezt tették, és a szünetben jobban álltak (32-26).

A harmadik negyedben gyorsan feljöttek a piros-fehérek (38-37), a 25. percben is úgy nézett ki, hogy ki-ki csata ez a meccs. Viszont 38-43-nál a TFSE időzött, mert a vendégek ragadták magukhoz a kezdeményezést. Ezen nem is tudtak változtatni a fővárosiak, kiváló játékrészt hozott a DVTK (42-53).

A befejező menetre az volt egyrészt a kérdés, hogy képes-e innen felállni a TFSE-MTK, vagy a jobb erőkből álló Diósgyőr minimum tartja a harmadik negyedben hozott formáját, teljesítményét, netán még arra rá is tesz. Bernáth közeli kosara jelentette a 45-59-es állást, őrizte ezen nagyságú fórját a DVTK. A 35. percben 47-62 volt az állás, ez mutatta, hogy azért kimaradtak helyzetek itt is, ott is. Nem volt veszélyes a TFSE a Hun-Therm-re, kijött a különbség a küzdőtéren.

TFSE-MTK – DVTK-Hun-Therm 53-79 (13-15, 19-11, 10-27, 11-26)