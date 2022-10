A soron következő Ózd Rallyn, majd a szezonzáró nyíregyházi futamon is a lehető legtöbb pontra lesz szükségük. Az eredménykényszer pedig egyfajta terhet is tehet a páros vállára.

A feszültséget azonban Friedmannék esetében enyhítheti a program. Október második hétvégéjén ugyanis olyan környéken versenyezhetnek, amit egyébként is kedvelnek, és többször is jól szerepeltek már ezeken a gyorsokon. A miskolci ralis szívéhez közel állnak az Ózd környéki pályák, hiszen korábban szerepelt már eredményesen ezeken a gyorsokon.

– Sátán és a Királdi körön is jellemző lesz a nagy tempó. Szeretek gyorsan menni, ugyanakkor ez a stílus veszélyt is tartogat magában – fogalmazott a soron következő futammal kapcsolatban Friedmann Zsolt. – Igaz, vannak technikás részek is, de kőkeményen bele kell állni ebbe a hétvégébe, mert szeretnénk, ha az utolsó futamra is maradna esélyünk. Egy verseny és némi „power pont” a lemaradásunk, amit igyekszünk már Ózdon ledolgozni. Sokat gondolkodtunk rajta, hogy a jó kezdés után ez az évünk miért alakult ilyen nehezen. Boldogkőváralján vezetői hiba, a Dunakanyarban pedig egy banális műszaki probléma miatt nulláztunk, ami előfordul. Azt viszont nagyon sajnáljuk, hogy időhiány és munkahelyi elfoglaltság miatt nem mentünk be a Mecsekbe. A pécsi hétvégén ugyanis a riválisok sem szerepeltek eredményesen, így utólag mi is kihagytunk egy nagy lehetőséget.

Friedmann Zsolt és dr. Kovács Annamária az ORC idei kiírásában egyáltalán nem a légüres térben autózik. A sikerek értékét növeli, hogy az átalakult, megfiatalodott mezőnyben komoly csatákra késztetik egymást a párosok. Így pedig a futamgyőzelmek, a dobogós helyezések mind-mind komoly sikerként könyvelhető el.

– Harminchat pont a lemaradásunk, de meggyőződésem, hogy a bajnoki cím és a dobogós helyezések sorsa csupán a szezonzárón dől majd el – tette hozzá Friedmann Zsolt. – Ózdon több tapasztalattal rendelkezem, ezért fontos lesz, hogy a hátrányukat csökkenteni tudjuk a többiekkel szemben. Nyíregyházán az elmúlt években csak az ERC kandidáló versenyen indultam, ezért ott számomra több az ismeretlen szakasz. Nagyon izgalmas két futam vár ránk, hiszen nem csak mi, hanem a versenytársak is hasonló célokkal vágnak neki a hajrának. Ózd előtt két tesztet is szeretnék tartani. Egyrészt, hogy a murva és a hosszabb szünet után visszarázódjunk a korábbi kerékvágásba, másrészt, hogy a rosszabb minőségű aszfaltra is megtaláljuk a kellő beállításokat. Utóbbi nagyon fontos lesz, hogy kellően bátrán, megfelelő tempóban tudjuk teljesíteni ezt a több mint száz gyorsasági kilométert.