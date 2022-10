Nyékládházi DE – Bőcs KSC 3-4 (1-2)

Nyékládháza, 100 néző. V.: Kondor.

Nyékládházi DE: Fízer – Bodnár, Hajdú, Sajtós (Orosz), Nagy B., Lélek (Zouaoui), Zsadányi, Hankó, Osváth (Durst), Répási, Ambrus. Edző: Tóth Rajmund.

Bőcs KSC: Varga Á. – Kramcsák, Irhás, Orosz, Tóth T., Szabó I. (Bárdos), Ondó (Gaál), Bicskey, Kerekes, Titkó, El-Sherif. Edző: Zsiga Gyula.

G.: Hankó, Hajdú, Bodnár, ill. Ondó (2), Orosz, Irhás.

Jók: Hajdú, Hankó, Répási, Bodnár, ill. az egész csapat.

Ifi: 10-3.

Tóth Rajmund: – Egy jó Bőcs ellen végig partiban voltunk, ha berúgjuk a tiszta ziccereket másképp is alakulhatott volna a mérkőzés. További sok sikert a Bőcsnek.

Zsiga Gyula: – Kiszenvedtük... További sikereket a hazaiaknak, ilyen játékkal pontokat fognak szerezni a következő fordulókban.

Encs VSC – Tállya KSE 1-1 (1-0)

Encs, 80 néző. V.: Séra.

Encs VSC: Madarasi – Bodnár, Horváth B., Varga M., Gergely, Péter I. (Varga A.), Fülöp, Bauer, Zsiga, Pecsenye, Nyitrai. Edző: Gyulai József.

Tállya KSE: Tarr – Péter M. (Jaczenkó), Kádár, Paranai, Mészáros, Dávid (Fazekas), Blaskó, Banu, Bihari, Tőkés (Árvai), Szőcs. Edző: Pachinger János.

G.: Gergely, ill. Fazekas.

Kiállítva: Varga M. (67.).

Jók: Nyitrai, Pecsenye, Fülöp, Zsiga, ill. Tarr, Szőcs, Mészáros, Paranai.

Ifi: 5-0.

Gyulai József: – Sajnos pazarlóak voltunk a kapu előtt, ennyi helyzet több mérkőzés eldöntésére is elég kellene, hogy legyen. Sajnos ez így pontokba került, ilyen a futball, megyünk tovább. Köszönjük szépen Szepesi Pista bácsi több évtizedes áldozatos munkáját az EVSC-nél, jó pihenést kívánunk a nyugdíjas évekre. További sikereket tállyai sportbarátainknak.

Pachinger János: – El kell ismerni, hogy a hazai csapat játékban fölénk nőtt és szerencsével sikerült pontot szerezni, de voltak az idényben olyan mérkőzéseink, ahol mi maradtunk, pont, pontok nélkül.

Mezőkeresztes VSE – Bánhorváti 0-0

Mezőkeresztes, 100 néző. V.: Majoros.

Mezőkeresztes: Demcsik – Nagy Á. (Fekete), Gondos (Szombati), Csirmaz, Vámosi R. (Borók), Burka (Tóth A.), Sebestyén, Tekse, Molnár M., Takács, Rémiás (Gál). Edző: Kertész Péter.

Bánhorváti: Zilahy – Hallgató, Lukács (Horváth Sz.), Kazvinszki, Filkóházi, Nagy Á., Henez, Süttő (Nagy D.), Maxim, Kréti, Lovasi. Edző: Mátyás József.

Jók: az egész csapat, ill. Hallgató, Kréti, Kazvinszki, Henez.

Kertész Péter: – Egyik szemem sír, a másik nevet. Meg voltak a helyzeteink, de nem voltunk elég élesek a kapu előtt. Értékes pontot szereztünk, de ebben ma több volt.

Mátyás József: – Alacsony színvonalú mérkőzésen nem tudtunk a hazaiak kapujába találni. Reális a döntetlen és ami pozitívum, hogy kapott gól nélkül hoztuk le a mérkőzést. A jövőben a támadójátékunkon javítani kell.

Mezőkövesd Zsóry FC tartalék – Gesztely FC 0-1 (0-1)

Mezőkövesd, 100 néző. V.: Szoboszlay.

Mezőkövesd Zsóry FC tartalék: Ryabenko – Bernáth, Lőrincz, Bacsó, Sike, Juhász (Rozgonyi), Csomós, Dankó (Lovász), Bodnár, Vojtkó (Prokoláb), Tóth Á. Edző: Sivák Sándor.

Gesztely: Molnár M. – Szárnya, Schmidt, Erdélyi (Varga), Majdanics, Szabó Zs., Horváth S., Berta, Sikur (Földvári), Mészáros, Bogyó (Bakos). Edző: Simon Imre.

G.: Bakos.

Jók: Csomós, Bernáth, Sike, Dankó, Bacsó, ill. Horváth S. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

Sivák Sándor: – Tipikus egygólos mérkőzés volt, amit nem mi rúgtunk, ezért vereség lett a vége.

Simon Imre: – Nagyszerű csapatmunkával értékes győzelmet arattunk, amihez gratulálunk a csapatnak. További sok sikert ellenfelünknek.

Ózd-Sajóvölgye – Cigánd SE 0-0

Putnok 200 néző. V.: Dédesi.

Ózd-Sajóvölgye: Kosztyu – Takács (Kótai), Bene (Pogonyi), Stefán, Pataki, Horváth S. (Berta), Jobbik (Elek I.), Zimányi, Benko, Fábián, Sebők. Játékos-edző: Bene Attila.

Cigánd SE: Nagy S. – Ferencz, Szegedi, Elek Á., Atamas, Sztaroszta (Katona), Motkó (Tóth Á.), Nagy D., Szőlősi, Vass, Kelemen (Baráz). Edző: Paulik István.

Kiállítva: Kosztyu (81.).

Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.

Bene Attila: – Kimondottan magas színvonalú mérkőzésen mindkét csapat nyerhetett volna, de összességében a döntetlen reális.

Paulik István: – A mérkőzés nagy részében irányítottuk a játékot, helyenkét jól is játszottunk, de az is igaz, hogy az első félidőben a hazaiak két nagy helyzetet is elhibáztak. A másodikban bosszant az elhibázott tizenegyes, de összességében igazságos eredmény született.

BTE Felsőzsolca – Sajóbábonyi VSE 3-0 (2-0)

Felsőzsolca, 100 néző. V.: Haraszin.

Felsőzsolca: Giák – Kupcsik, Homonnay, Moroncsik (Dlehány), Balogh D., Veréb, Rostás (Lipusz), Mikolka, Varga B. (Molnár D.), Csendom, Agárdy (Balog). Edző: Gulyás Dénes.

Sajóbábonyi VSE: Gergely – Mezőssy L. (Szikora), Kovács P., Németh D., Németh B., Titkó, Huszti (Szitai), Tóth I., Lakatos R., Tóth T. (Madarász), Sebők (Póczos). Játékos-edző: Kovács Péter.

G.: Agárdy, Homonnay, Molnár D.

Jók: Kupcsik, Giák, Agárdy, Homonnay, Balogh D., ill. az egész csapat.

Gulyás Dénes: – Hét nap alatt három tétmérkőzés, Bánhorváti, MTK Budapest, Sajóbábony. Graulálok a csapatomnak, hogy egy jó erőkből álló Bábonyt ilyen arányban is le tudtunk győzni. További sok sikert nekik.

Kovács Péter: – 14 a 11 ellen nem is olyan rossz eredmény ez a 3-0. A játékvezetői hármas ténykedése katasztrófális. Az ellenfél edzője előszeretettel küldözgeti a felvételeket a szövetségbe, szeretném kérni, hogy most is küldje el, mert több kulcsfontosságú, mérkőzést eldöntő szitácóban nem a megfelelő döntés született. Nagyon várjuk a visszavágót, szeretnénk bebizonyítani, hogy korrekt feltételek mellett jobb csapat vagyunk, mint a Felsőzsolca.

MVSC-Miskolc – Tokaj FC 3-2 (2-1)

Miskolc, 100 néző. V.: Kujbus.

MVSC-Miskolc: Koczán – Subert, Polényi, Tasi, Bódi M., Kele, Dunai (Kiss B.), Potyka, Kövér, Figeczki Á. (Sohajda), Kurucz (Fenesi). Edző: Jordán András.

Tokaj: Tóth Á. – Palágyi (Plavuscsák), Cseh A., Bakosi, Cseh K., Posta (Engel), Dobos, Gombos, Szabó Cs., Anda, Lukács B. Edző: Tóth István.

G.: Bódi M. (2), Dunai, ill. Gombos, Cseh K.

Kiállítva: Potyka (44.), Bakosi (91.).

Jók: Bódi M. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Cseh K., Gombos, Lukács B.

Ifi: 1-4.

Jordán András: – A mérkőzés eleje ismét nem volt rendben, de a bekapott gólra jól reagált a csapat. A második félidőben emberhátrányban nagyot küzdöttünk és értékes győzelmet arattunk a hosszabbításban.

Tóth István: – Ezt nem hiszem el, a harmadik olyan mérkőzésünk, ahol a hosszabbítás utolsó pillanatában kapunk ki! Koncentrációhiány hátul és elől is a kihagyott helyzetek miatt. Hiába játszottunk jobban mezőnyben ellenfelünknél, ezért nem adnak pontot. Sok sikert a továbbiakban a Vasútnak.