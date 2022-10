Tizenegy nap szünet után ismét élvonalbeli bajnokit játszik a PannErgy-Miskolci VLC férfi gárdája. A Vidumanszky László edző által irányított csapat október 8-án hazai környezetben vívta a 2022/2023-as évad első mérkőzését, és 14–8-as vereséget szenvedett a Genesys-OSC Újbuda együttesétől. Az MVLC-sek azóta meccseltek egyet a dr. Kemény Dénes Városi Sportuszodában, a múlt szerdán a klub 10 éves fennállásának alkalmából rendezett gálamérkőzésen a szomszédvár Tigra-ZF Eger volt az ellenfél.

Egyre jobb lesz

– Tizenkét percig nem tudtunk gólt lőni az OSC-nek, a második negyedben 5–0-ra vezetett a fővárosi csapat – emlékeztetett Vidumanszky László. – Az élsportban nem megengedett, hogy a koncentráció nem megfelelő már az elejétől fogva, ez volt az egyik oka annak, hogy összejött ilyen tetemes hátrány, a másik, hogy volt egy kis lámpaláz is, hiszen mégis csak ez volt az újjáalakult társaság bemutatkozó hazai meccse. Nem vártam, hogy flottul fog menni minden, akadt, amikor kerestük egymást, vártunk a másikra, de gond nincs, jönnek sorban az edzések, a mérkőzések, minden egyre jobb lesz. Futnunk kellett az eredmény után, és még talán kihozhattunk volna egy ettől is szorosabb végeredményt, ha például belőjük a büntetőt, és nem kapjuk meg a végén az általam elkerülhetőnek tartott gólt. Az OSC jó ritmusban kezdett, kihasználták a helyzeteiket, nálunk ekkor még gyengék voltak a lövési kísérletek. Nem értem: ha egyszer tudjuk, hogy ki a jó lövő, és meg is beszéljük, akkor miért nem megyünk ki jobban az adott játékosra? Összességében, szezonnyitónak megfelelt a múlt szombati összecsapás.

Nem fogja zavarni

Szerdán 20 órától az A-HÍD VasasPlaket vendégeként ugranak a Komjádi uszoda medencéjébe Birosék, a házigazda piros-kékek az első fordulóban 20–6-ra verték a KSI-t. A budapestiek hétfőn a Bajnokok Ligája 3. selejtezőkörében is érdekeltek voltak, és az olasz, tavaly is főtáblás, sőt a nyolcas döntőben is érdekelt AN Bresciával csatázhatnak a főtábláért.

– Figyelem, figyeltem természetesen a Vasas szereplését, gratulálok nekik ahhoz, hogy a spliti selejtezőből továbbléptek a Bajnokok Ligájában – nyilatkozta Vidumanszky László. – A hét végéjük elég forgalmas volt, rövid idő alatt négy meccset vívtak meg, ezen kívül el is kellett utazniuk, úgyhogy nem volt könnyű, de sikerrel vették az akadályt. A Brescia ellen nagyon kemény csatájuk lesz... Az, hogy sorban, szinte rendes pihenő nélkül játszottak, nem fogja ma őket zavarni, egy profi, rutinos, magyar és külföldi válogatottakkal kiálló csapatról beszélünk. A célunk egyszerű: érjünk el olyan jó eredményt, amilyen jót csak tudunk. Az esélyes a Vasas, meglátjuk majd, hogyan alakulnak a dolgok, mi lesz a forgatókönyv. Bárki jön ellenfélnek, a kezünket előre nem tesszük fel, bízom abban, hogy szorgalmas, fegyelmezett vízilabdával partiban tudunk lenni, azonban ha súlyozni kell, akkor kijelenthető, hogy a szombati, KSI elleni idegenbeli mérkőzés fontosabb.

A kerettagokról

A PannErgy-MVLC idén bővebb kerettel rendelkezik, mint tavaly, így nem jut mindenkinek sapka az adott összecsapáson. Az OSC ellen egyrészt Böröczky maradt ki, másrészt a sérült Brkic. Utóbbi már rendbe jött, bevethető, ugyanakkor Oltean beteg volt a héten, nem biztos, hogy az MVLC-nél kockáztatják az egészségét ezen a hétközi bajnokin.