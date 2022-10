Amennyiben most lefújnák a másodosztályú labdarúgó-bajnokságot, akkor – az éllovas Pécs mögött – NB I-es feljutó lenne a Diósgyőri VTK csapata, de tizenkét forduló után még nem hirdettek sem bajnokot, sem kiesőket. Mindenesetre az Andrássy úton nyugodtak lehetnek a stáb tagjai, és a játékosok is abban a tekintetben, hogy időarányosan jól állnak a feladat teljesítésében. A DVTK utóbbi három összecsapását megnyerte, mindháromszor 2-1-re, érdekesség, hogy a Dorog ellen Lukács Dániel a 95., a Budafok ellen pedig Jurek Gábor a 92. percben szerezte a győztes találatot. Amennyiben picit korábbra ,,lapozunk" a bajnokságban, akkor további késői gólok is vannak (Gyirmóton Eppel a 87., a KBSC ellen Koman a 84. percben döntötte el a meccset), tehát leszűrhető, hogy a piros-fehéreknek van akaratuk, és ami talán még fontosabb, erejük is ahhoz, hogy az utolsó pillanatig hajtsanak a sikerért. Szergej Kuznyecov vezetőedző korábban, az egyik ilyen győzelmet követően úgy fogalmazott, ,,...a kitartás a legfontosabb,.... ne legyünk görcsösek a végén, mert úgyis lesz helyzet, amit be kell rúgni..."

A saját játékot

Komanék a most hét végi, szombati 13. játéknapon a Credobus Mosonmagyaróvár vendégei lesznek, a találkozó 13 órakor kezdődik az MTE Sporttelepen. Az NB III Nyugati csoportját előző évadban megnyerő dunántúliak a kiesés elkerülése ellen küzdenek, pillanatnyilag a 16. helyen állnak. Hazai mérlegük egy siker, egy döntetlen, három vereség, a győzelem még az FC Ajka ellen, augusztus 7-re datálódik. Az utóbbi két körben idegenben léptek pályára, és nyertek Szegeden (1-0), valamint Kozármislenyben (4-0) is. Az óváriak – ellentétben a DVTK-val – a Magyar Kupa szerdai fordulójában is érdekeltek voltak, más kérdés, hogy hazai környezetben 3-0-ra kikaptak az élvonalbeli Kisvárdától, így nem kerültek be a legjobb 16 közé.

A Diósgyőr idegenben 50 százalékos, ugyanis a siófoki, a pécsi, és a szentlőrinci fiaskó mellett Bényeiék elhozták a három pontot Tiszakécskéről, Gyirmótról, továbbá Békéscsabáról – mindannyiszor 2-1-volt a Kuznyecov-gárda javára. Ritka a DVTK történelmében, hogy még van olyan klub, egyesület, amellyel még sosem találkozott bajnoki meccsen. Nos, ez most elmondható, ugyanis a borsodiak első alkalommal csapnak össze a mintegy 34 000 fős, az osztrák és a szlovák határhoz is közel lévő település csapatával.

A piros-fehérek vezetőedzője, Szergej Kuznyecov az alábbi gondolatokat fogalmazta meg a mosonmagyaróvári fellépéssel kapcsolatban:

– Felkészültünk a mérkőzésre, ezen a héten is elvégeztük azt a munkát, amit elterveztünk. Tudjuk, hogy a mosonmagyaróváriak az utolsó négy találkozójukból hármat megnyertek, lendületben vannak, de látjuk a gyenge pontjaikat is. A mi feladatunk az, hogy játsszuk a saját játékunkat és a fő, hogy mi legyünk a dominánsabbak, mi legyünk agresszívabbak, és megvalósítsuk azokat a játékelemeket, amiket előzetesen gyakoroltunk. Jelen állás szerint Könyves Norbert továbbra sem bevethető, a keret többi tagja egészséges.